Il gruppo folk Oleri e l’asino Zineddu Jacopo Vacca entra in “Collegio” 

Che sia diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno nel grande schermo è ormai cosa risaputa. La nona stagione del “Collegio” di Rai 2 è ai nastri di partenza con le puntate registrate nel convitto Mario Pagano di Campobasso al via dal prossimo 23 ottobre.

Chi è

Venti i ragazzi protagonisti, tra cui Jacopo Vacca, 17 anni di Ovodda, studente dell’Istituto tecnico industriale Gramsci di Tonara e appassionato di natura e tradizioni. Per Vacca, da sempre affezionato al programma insieme alle sorelle quattordicenni Greta e Gaia la scelta di partecipare ai provini dei mesi scorsi, che lo hanno visto emergere tra gli oltre 5000 giovani candidati da tutta Italia a fronte delle migliaia di domande ricevute. «Sono un ragazzo timido e riservato che tende a risolvere i problemi da solo ma passerà», ha raccontato Vacca nella sua presentazione Rai, per poi porre l’accento sul profondo legame che lo unisce al gruppo folk Oleri del suo paese: «Penso che i giovani debbano mandare avanti le tradizioni», ha sottolineato il collegiale, legato da un’amicizia indissolubile col suo asinello Zineddu: «Me ne prendo cura come se fosse il mio animale domestico, nonostante si trovi in campagna».

La famiglia, gli amici

Nella clip Rai che in poche ore ha superato le 86.000 visualizzazioni, spazio anche ai genitori di Vacca, Giordano e Sonia Calzaghe: «È un ragazzo molto introverso», ha raccontato la madre Sonia, «speriamo che questa esperienza lo aiuti». E anche al paese Natale è grande l’entusiasmo per l’approdo del giovanissimo sullo schermo nazionale: «Jacopo è un ragazzo perbene, fortemente attaccato alle nostre tradizioni», dice la sindaca Ilenia Vacca. «Faremo il tifo da casa e seguiremo ogni puntata con trepidazione». Forte l’emozione di amici e compagni di scuola insieme alla zia, Vania Seche, presidente del Gruppo Folk Oleri che dipinge il nipote come «un ragazzo fortemente legato al mondo dell’identità. Si esibisce nel nostro gruppo dall’età di 3 anni e insieme a lui lo fanno anche le due sorelle e i genitori. Siamo certo che anche stavolta Jacopo porterà alto il nome del nostro paese con la sua tenacia e determinazione». Per Antonella Zurru, ex insegnante di italiano ai tempi delle scuole medie il ritratto di «un giovane splendido, riservato e studioso. Così come ligio al dovere e rispettoso. Siamo felicissimi per questa nuova parentesi che vede Jacopo protagonista e a lui va un forte in bocca al lupo, certi che anche stavolta darà il massimo». E anche tra gli androni dell’Istituto Gramsci l’entusiasmo di docenti e studenti è palpabile: «Jacopo è un ragazzo studioso e benvoluto da noi docenti e compagni», dichiara la professoressa di chimica Tora Pinna, «la sua presenza nel grande schermo si rivelerà un’opportunità di grande umana e professionale per lui. Ma anche una vetrina per la nostra scuola e il territorio». Conclude la docente: «Seguiremo le puntate con grande affetto, certi che Jacopo darà come sempre il massimo».

