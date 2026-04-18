«Il gruppo folk? Lo ospito nella mia casa» 

Quando si chiude una porta si apre un portone. Casa Podda, dimora ottocentesca situata nel centro storico di Assemini, ha spalancato il suo portone color cielo accogliendo il Gruppo Folk Santa Lucia dopo la chiusura della storica sede dell’Associazione in Corso Africa.

«Stavamo cercando disperatamente un alloggio» spiega il presidente Carmelo Desogus, «il Comune ci ha fatto delle proposte che purtroppo non sono andate a buon fine, d’altro canto non avevamo neanche il denaro per affittare uno spazio adeguato. Eravamo molto preoccupati e poi è accaduto il miracolo».

La benefattrice

Il miracolo è minuto, ha i capelli grigi, sorride strizzando gli occhi e si chiama Isidora Podda: è lei che ha deciso di dare in prestito gratuitamente la casa dove ha vissuto sino al 1977. «Casa Podda è stata costruita all’inizio dell’ottocento», spiega «apparteneva a mio nonno Luigi, è andata in eredità al figlio Fedele, mio padre, io ci ho vissuto sino all’età di 37 anni, sono andata via quando mi sono sposata con Orsolino Pili e qui rimasero mio fratello Luigi e mia sorella Giovannina. Dopo la loro morte la casa non è più stata abitata, io ci vengo una volta la settimana, mi siedo in questo salottino e, da sola, penso alla vita che è volata». Isidora , 87 anni compiuti a dicembre, ha perso il marito due anni fa e i figli, Callisto e Gesuina, per lavoro vivono lontani, per questo la grande casa accanto alla parrocchia di San Pietro è diventata lo scrigno che custodisce i ricordi più cari.

Il ballo

«La nostra Associazione è costituita da 30 ballerini, aver trovato uno spazio così bello ha per noi un valore enorme», spiega Desogus.

«Avevo sentito che stavano cercando una nuova sede», prosegue Isidora, «quando mi hanno chiesto se potevo concedere uno spazio ci ho pensato un po' e poi ho deciso. Le case vuote muoiono piano piano quando le persone vanno via: l’intonaco cade, le tubature si arrugginiscono, le finestre rimangono chiuse ma la cosa peggiore è il silenzio. Per questo ho deciso di accoglierli, tutte le cose che non si amano scompaiono, con la musica e il ballo ho pensato di far entrare di nuovo la vita qui dentro».

Nuova vita

Nel grande cortile le launeddas di Sergio Lecis accompagnano il ballo tondo, le donne offrono dolci di mandorle, le stanze si riempiono di visitatori, si brinda con il vino dolce di proprietà. Don Paolo Sanna, parroco di San Pietro, benedice casa e persone , le campane di Elvio Usala suonano a festa e l’inaugurazione della nuova sede del Gruppo Folk Santa Lucia sembra un battesimo d’altri tempi, quando la comunità si raccoglieva per festeggiare l’inizio di una nuova vita.