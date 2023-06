Il gruppo Kellariuos di Selargius vola in Polonia per il festival internazionale dei gruppi folk organizzato nella seconda metà di luglio. Tutti in abito tradizionale per rappresentare la Sardegna e Selargius. «Siamo orgogliosi e onorati per questa opportunità ottenuta con impegno e costante lavoro dell’associazione», annunciano i rappresentanti del gruppo folk. «In questo festival non ci sono concorsi, ma solo scambi culturali e tradizionali». (f.l.)

