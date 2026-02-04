VaiOnline
Masainas.
05 febbraio 2026 alle 00:32

Il gruppo folk “Dessì-Uccheddu” protagonista in Thailandia 

Il gruppo folk Marianna Dessì e Stefano Uccheddu porta il nome di Masainas in giro per il mondo.

In questi giorni il gruppo si trova nella parte nord-orientale della Thailandia, precisamente a Surin in occasione del Thailand Cultural exchange festival, una manifestazione internazionale che unisce popoli e tradizioni.

Il gruppo è composto da quattordici persone più un suonatore e sta ricevendo numerosi apprezzamenti ovunque vada da un pubblico affascinato dai costumi tradizionali sardi che il gruppo indossa dalla mattina alla sera, con orgoglio e rispetto per la propria identità. Durante l’evento si svolgono spettacoli serali oltre a esibizioni in cui viene mostrato e insegnato il ballo sardo, conquistando grandi e piccoli.

Un grande ringraziamento per i partecipanti arriva dal sindaco Gianluca Pittoni: «A nome della cittadinanza voglio ringraziare il gruppo folk per aver portato le tradizioni di Masainas, in rappresentanza della nostra Regione, in un contesto internazionale. Si tratta di un’occasione unica per portare il nome del nostro paese e con esso le tradizioni e quindi la cultura della nostra comunità, ereditata dai nostri nonni come uno scrigno prezioso ed imperdibile».

