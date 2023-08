Il gruppo folk compie vent’anni: in piazza balli e costumi tipici 

Tutto pronto a Villasalto per la manifestazione “Sardegna in Festa” che si terrà domani. L’occasione è importante, visto che verranno festeggiati i 20 anni di attività del Gruppo Folk “San Cristoforo”.

Il gruppo, fondato il 24 febbraio 2003, vanta attualmente circa 70 soci e partecipa non solo alle rassegne folk per la Sardegna, ma ha anche preso parte nel 2016 al Festival Internazionale a Budapest.

La presidentessa Giuseppina Alba e tutti i soci, svolgono anche attività di valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici del paese. Come dichiarato da Roberta Mulas, assessora comunale e tra le fondatrici del gruppo, si dice «particolarmente felice di questo traguardo non semplice, viste le grandi difficoltà che ci possono essere in una piccola comunità come quella villasaltese, vista anche l’assenza di giovani».

Proprio per cercare di salvaguardare questo importante gruppo, all’interno dello stesso sfilano e partecipano all’attività bambini dai 5 ai 16 anni. Il gruppo attualmente vanta diverse tipologie di abito femminile (elegante e uso quotidiano), l’abito da sposa, due tipologie di abito da vedova anch’esso elegante e quotidiano, oltre all’abito maschile.

La rassegna avrà inizio alle 22 e vedrà la partecipazione di cinque gruppi folk provenienti da San Vito, Perdasdefogu, Ballao, Siliqua e Siurgus Donigala. (s. m.)

