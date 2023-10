Il gruppo FdI cresce con Acca e Mastinu 

Scossone di assestamento in Consiglio Comunale ma con un occhio inevitabilmente già strizzato alle due scadenze elettorali del prossimo anno: le Regionali di febbraio e le Amministrative di primavera. Il gruppo di Fratelli d’Italia si allarga e ad Annamaria Carlini si uniranno anche Claudia Mastinu e Rosalia Acca, elette in una lista civica. Fa rumore soprattutto la scelta della consigliera Acca che aderendo a Fratelli d'Italia è considerata al momento la candidata al femminile più probabile di Bosa e della Planargia per le Regionali 2024. In una nota firmata dal presidente del circolo cittadino Angelo Laria si precisa: «Rosalia Acca, già candidata a sindaca nella precedente tornata elettorale ha formalizzato il proprio tesseramento a Fratelli d’Italia da cui deriverà l’adesione al gruppo consiliare – si legge - Venerdì prossimo inoltre ci sarà l’apertura della nuova sede del circolo “Valle del Temo” la cui inaugurazione è prevista alle 16 alla presenza del deputato Francesco Mura e del consigliere regionale Gianni Tatti». Il vicesindaco di Modolo Omar Hassan, delinea invece le tappe di avvicinamento alle scadenze elettorali. «Si è aperta una stagione nuova nel partito con una fase congressuale e di rinnovamento attraverso l'elezione da parte dei tesserati dei nuovi vertici che saranno chiamati a dare le indicazioni per le future sfide, comprese le candidature alle Regionali. In questo contesto Rosalia Acca ha deciso di formalizzare la sua adesione al partito non solo per una eventuale candidatura ma per un percorso politico di lunga durata. Questo avverrà però, solo a seguito dell'elezione del nuovo coordinamento provinciale al congresso».

RIPRODUZIONE RISERVATA