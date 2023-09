Il gruppo di opposizione lascia definitivamente l’Aula 

Nessun consigliere del gruppo di minoranza “Officina Murera” sarà più presente in Consiglio comunale dopo le dimissioni di Valerio Boi e Roberta Murgia. La scelta del gruppo - la prima nella storia del Comune di Muravera - è stata certificata mercoledì in un Consiglio che da oggi in poi andrà avanti con 15 componenti e non con 17. Per Officina Murera questa decisione «non è un fallimento ma vuole essere una protesta forte con la speranza di scuotere le coscienze delle persone più attente e smuovere le acque paludose della politica muraverese».

D’altra parte «il fallimento più importante da parte della maggioranza - aggiunge il gruppo - è la disattesa democrazia partecipata, uno slogan tenuto in un cassetto quando invece Muravera aveva la necessità di un aiuto condiviso, con una comunità di intenti e le competenze di tutto il Consiglio comunale, nonché delle migliori forze della società civile»”. In opposizione resta il gruppo Obiettivo Muravera: «Convergiamo - hanno messo in evidenza Sestu, Mattana e Zinzula - sull’idea della scarsa propensione all’ascolto di questo gruppo di maggioranza che ci appare sempre più in balìa di sé stesso e degli eventi». Per il sindaco Salvatore Piu «se c’era qualcosa che non andava bene nella conduzione dei lavori di quest’aula questa era la sede giusta per parlarne. Non farò dunque alcuna considerazione sulle dimissioni per rispetto, appunto, dei consiglieri che si son dimessi».