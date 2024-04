«Il gruppo Calia viaggia da solo» 

Una replica dopo l’altra. Alla richiesta di dimissioni del consigliere di opposizione Gianni Dettori verso il collega di maggioranza Francesco Murru, reo di collegarsi “nell’ordinario” da remoto e non vivere in città, a cui sono seguite le bacchettate di Marcello Calia capogruppo del movimento Andrea Soddu sindaco a Dettori, è quest’ultimo ad alimentare la polemica. Nel mirino l’intero gruppo di Calia «che viaggia in solitudine, evidenziando la distanza siderale che si pone tra la Giunta e il gruppo stesso. Non avverte le sollecitazioni dal resto del Consiglio che dialogando con i cittadini, riporta in aula suggerimenti, idee e correzioni di rotta».

Dettori lamenta ritardi nelle risposte a interrogazioni di Italia in Comune e da altri gruppi. Poi un lungo elenco su azioni “bloccate”, come i fondi destinati al decoro urbano nel Corso e l’unificazione del mercato del sabato. Tutto nel giorno in cui, dopo il caos commissioni e la fretta per l’approvazione del Bilancio, a commissione fatta, la presidente Giovanna Obino convoca la seduta al prossimo lunedì.

