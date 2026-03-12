VaiOnline
Guspini.
13 marzo 2026 alle 00:37

Il gruppo archeologico Neapolis trova una nuova sede 

L’associazione “Gruppo archeologico Neapolis” ha ora degli spazi nell’immobile storico dell’ex Montegranatico, che lo utilizzerà come sede operativa. L’associazione, nata nel 1984, vanta un’ottantina di iscritti ed attiva da anni nella tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico locale. Edificio di rilevanza storica per la comunità, è stato ritenuto idoneo a ospitare tali iniziative e a favorire la diffusione della conoscenza del territorio: due locali saranno così destinati alle funzioni associative dell’associazione Neapolis. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale con voto unanime. «Avere una sede come questa è molto più funzionale, rispetto alla sede che abbiamo attualmente, molto piccola come spazi e non tanto funzionale per le attività dell’associazione», dice il presidente dell’associazione Gianni Sirigu. Tra le attività previste la consultazione pubblica della biblioteca archeologica, la conservazione dei reperti affidati al Comune e l’organizzazione di iniziative culturali. «L’amministrazione, in accordo con le associazioni Sa Mena e Gruppo Archeologico ha individuato altre sedi nel borgo di Montevecchio e nell’edificio del Montegranatico. In quest’ultimo sono stati trasferiti e messi in sicurezza i reperti archeologici di cui da oltre 40 anni il Gruppo Archeologico Neapolis è custode», dice l’assessora alla Cultura Francesca Tuveri.

