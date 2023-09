Il gruppo “Adesso”  con i tre dissidenti 

Nuovo gruppo consiliare nel Consiglio comunale di Golfo Aranci, nasce Adesso. I tre consiglieri Alessandra Feola, Luigi Romano e Giuseppe Langella, questi ultimi due silurati dalla Giunta in seguito a disaccordi con il sindaco, Mario Mulas, in sede di approvazione del bilancio preventivo, hanno costituito il nuovo gruppo per rispondere ai quesiti che, secondo i tre, non hanno trovato ancora risposta dall'amministrazione. «Non un gruppo consiliare ma un’alternativa politica per ridare slancio alle iniziative congelate e per aprire un confronto con la cittadinanza».(t.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA