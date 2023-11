Il grosso pino rimosso: scuola riaperta 

Il grosso pino è stato rimosso completamente e l’istituto scolastico tra via Flavio Gioia e via Talete oggi riapre. Le operazioni per recuperare l’albero finito sull’edificio sabato scorso, a causa delle raffiche di maestrale, sono durante un giorno: così l’iniziale chiusura di due giorni, prevista per ieri e oggi, è stata ridotta a un solo giorno. Il sindaco Paolo Truzz ha firmato l’ordinanza che dispone la riapertura dei locali della scuola già da oggi.

I disagi per le famiglie degli alunni sono stati così ridotti alle giornate di lunedì e ieri. I vigili del fuoco, sabato scorso, erano intervenuti perché il grosso pino si era sollevato da terra, piegandosi e poggiandosi sullo stabile scolastico. Non c’erano particolari criticità e lunedì la scuola ha aperto, ma senza servizio mensa con la conseguente uscita anticipata di alcuni alunni del Convitto. Poi la necessità di lavorare per la rimozione completare del grosso albero e lo stop alle lezioni per due giorni. La ditta incaricata ha concluso tutto in un giorno e dunque oggi la scuola riapre. (m. v.)

