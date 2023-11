Il Grifone si aggrappa  ai gol di Gudmundsson 

Una Coppa di fatiche supplementari, per il Genoa come per il Cagliari. Anche i rossoblù di Gilardino, infatti, prossimi avversari della squadra di Ranieri domenica alla Domus (ore 15, arbitra Guida), sono riusciti a ottenere il pass per gli ottavi di Coppa Italia solo con i 30 minuti aggiuntivi. Per il Grifone, vittorioso 2-1 sulla Reggiana, decisiva la zampata del solito Gudmundsson.

Verso l’Isola

Il Genoa si è ritrovato ieri mattina in campo a Villa Rostan. Gilardino ha concesso un lavoro defaticante a chi ha giocato contro la Reggiana, allenamento intenso per gli altri. Alla Domus mancherà lo squalificato Bani, mentre in infermeria restano il bomber Retegui e l'ex Milan Messias, oltre a Jagiello, che spera in un recupero in extremis. Preoccupano soprattutto le condizioni di Retegui, 3 reti in questo avvio di stagione e costretto a saltare le gare di campionato contro Milan e Atalanta per un problema al ginocchio che continua a tormentarlo. Retegui era rientrato con la Salernitana, salvo alzare bandiera bianca ed essere costretto a uscire nell'intervallo. Il ginocchio fa ancora male e l'attaccante salterà la trasferta di Cagliari e, quasi certamente, anche la sfida successiva in casa col Verona. Gilardino si aggrappa così all'islandese Gudmundsson, autore del gol-qualificazione con la Reggiana e a segno già 4 volte in campionato. (al.m.)

