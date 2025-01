Il grifone Esmeralda fa tappa in città 

Un bellissimo esemplare di grifone femmina ha fatto tappa nel Sulcis per Capodanno. Esmeralda è il nome della giovane rapace che proviene dalla colonia di Bosa e che si è fermata a Carbonia e poi a Calasetta.

Dopo aver dato spettacolo nel centro della città volteggiando tra le torri di piazza Marmilla, diventando immediatamente una star dei social perchè tanti cittadini l’hanno forografato, ha deciso di riposare sul tetto di un abitazione di Via Campania. La sua presenza, trattandosi di una specie protetta e monitorata constantemente, è stata immediatamente segnalata al corpo forestale e all’ente foreste visto anche il rischio che il rapace passasse la notte di Capodanno in città per il pericolo botti di Capodanno. Un rischio reale visto che tanti incivili non hanno rispettato l’ordinanza comunale che vietava i botti per garantire la sicurezza delle persone e degli animali. Il naturalista Alessandro Spiga racconta che, «dopo la segnalazione del grifine, è arrivato in città Luciano Mandas, professionista del centro per il recupero della fauna selvatica (Carfs) di Monastir». Ma all’arrivo della task forse il rapace aveva già preso il volo. «La presenza del grifone in città non è affatto normal - spiega il naturalista – denota uno stato di sofferenza, probabilmente la ricerca di cibo, essendo un rapace che non caccia ma si ciba si animali morti. Per questo motivo Esmeralda, monitorata costantemente via gps dagli operatori del progetto “Life Safe for Vultures”: se non dovesse riprendere la rotta verso Bosa o la colonia di Villasalto, dovrà essere recuperata dal Carfs».

