Il grifone “Enzo” ha smesso di volare, oggi l’autopsia 

“Enzo”, il grifone che un mese fa si era trasferito in città, è stato trovato morto ieri nelle campagne di Nuoro dagli uomini della Forestale. Il rapace, che aveva suscitato grande interesse, è stato rinvenuto senza vita a Predas Arbas. Il suo corpo è stato trasportato al centro di Bonassai, dove oggi sarà eseguita l’autopsia per cercare di stabilire le cause precise del decesso. Gli esperti sperano che l’esame possa fornire risposte chiare e definitive, al fine di comprendere se la morte sia stata causata da fattori naturali o se vi siano altre possibilità da indagare. “Enzo” era il primo rapace a volteggiare sulle cime dell’Ortobene e sulle colline intorno a Nuoro dagli anni Quaranta-Cinquanta del Novecento fino a oggi. L’avvoltoio era tornato sull’Ortobene per poi trovare cibo alla periferia della città, vicino a Predas Arbas, dove nelle settimane scorse si era cibato della carcassa di una mucca. Oltre a “Enzo” a solcare i cieli del centro Sardegna in questo giorni c’è il coetaneo “Senni” che si è fermato nelle campagne di Onifai. I rapaci sono arrivati in Sardegna nell’ambito del progetto Life “Save for vulture”, di Forestas, con l’Università di Sassari, il Corpo forestale e la Fondazione Vcf.

