Il grido di Zelensky: «Non restate in silenzio, ci dovete sostenere» 

New York. «Il collasso del diritto internazionale» fa sì che siano le «armi a decidere chi sopravviverà», e l’Ucraina ne è una prova. La spietata analisi di Volodymyr Zelensky piomba sull’Assemblea generale dell’Onu, alla quale il leader di Kiev lancia un appello forte e chiaro: «Non restate in silenzio, sosteneteci. Fermare Putin è più economico» che contenere una Russia più aggressiva in futuro. Non farlo significa dare a Mosca la possibilità di «espandere» il conflitto.

L’appello

Forte del ritrovato appoggio americano, di cui si è detto anche lui «un po’ sorpreso», Zelensky si è pronunciato in un discorso di ampio respiro, non limitato solo al suo Paese. Ha infatti accennato a Georgia, Moldavia, Palestina e Siria, tutte crisi che mostrano le difficoltà delle istituzioni internazionali, che da decenni ai popoli in guerra offrono solo «dichiarazioni e dichiarazioni». «Non esiste una sola istituzione che possa veramente fermare» un’aggressione, ha detto invitando l’Europa a «non perdere la Moldavia» sotto le interferenze russe. Fra droni e intelligenza artificiale applicata alle armi servono subito delle regole perché la sicurezza nazionale deve «essere un diritto, non un privilegio per pochi», ha tuonato. E neanche l’appartenenza un’alleanza militare di lunga data significa automaticamente essere al sicuro, ha aggiunto in un implicito riferimento alla Nato. «Non abbiamo i grandi missili che ai dittatori piace mostrare nelle parate» ma «costruiamo droni per proteggere il nostro diritto alla vita», ha detto offrendo le armi ucraine come merce di scambio per quell’appoggio indispensabile di cui il suo Paese ha bisogno. Un sostegno che vede nell’Europa e negli Stati Uniti i due partner essenziali, anche per fare pressione nei confronti di quei Paesi terzi che foraggiano a suon di acquisti di petrolio la macchina da guerra russa. La presidente della commissione europea Ursula von der Leyen ha chiesto alla Cina, nel corso di un incontro con il premier Li, di usare la sua influenza per «incoraggiare la Russia a sedersi al tavolo dei negoziati».

L’attacco

La Russia invece ha risposto alle dichiarazioni di Donald Trump, assicurando di essere un orso in ottima forma, annunciando che la sua guerra in Ucraina continuerà. E bollando come «isteria infondata» le accuse di violazioni dello spazio aereo Nato, mentre Berlino segnala un sorvolo su una sua nave nel Baltico. Il Cremlino ha minimizzato le minacce del tycoon ai Paesi che comprano il petrolio russo come la strategia di «un uomo di affari» per vendere quello americano. E, mentre The Donald continua a rinviare la scadenza dei suoi ultimatum a Mosca, il Cremlino ha avvertito che intende continuare la guerra in Ucraina per tutelare i suoi «interessi». Quanto alla riconquista dei territori da parte di Kiev, per il portavoce del Cremlino si tratta di una pura «falsità».

Meloni

Nel giorno in cui il ministro della Difesa tedesco ha dichiarato che jet russi hanno sorvolato una nave militare della Germania nel Mar Baltico, Mosca ha poi respinto le accuse di incursioni illegali nei cieli di Paesi europei definendole «infondate». Intervenendo al Bundestag, Boris Pistorius ha detto che questi episodi «dimostrano chiaramente che la Russia sta testando con crescente frequenza e intensità i confini anche nei confronti degli Stati membri della Nato». E su questo episodio è intervenuta anche la premier italiana Giorgia Meloni: «Quelle russe sono provocazioni» e «penso sia importante ragionare a sangue freddo, perché una escalation conviene solo a Putin che è oggettivamente in difficoltà. Poi è evidente che quando c’è un aereo militare che può rappresentare una minaccia, che sorvola il proprio spazio aereo, si abbatte: questo prevedono le norme. Dobbiamo fare tutto per evitare l’escalation».

Sullo sfondo, anche l’incontro in un hotel di New York tra Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. Un vertice molto teso durato, secondo i media russi, solo 50 minuti. Il segretario di Stato americano ha chiesto a Mosca di «compiere passi significativi verso la pace» e gli ha intimato di «cessare le uccisioni in Ucraina».

