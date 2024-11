Il grido di medici e infermieri sardi: «Serve una svolta o ci dimettiamo» 

«Senza rispetto mi dimetto». Fischietti, bandiere, tamburi e cartelloni al veleno: sono arrivate sino alla Capitale, le proteste dei medici e infermieri sardi, riuniti nel malcontento generale delle categorie partite da ogni regione per l’appuntamento in piazza dei Santissimi Apostoli nel giorno dello sciopero nazionale che ha fermato per ventiquattr’ore le attività ordinarie garantendo solo urgenze ed emergenze. Adesione massiccia ovunque, con punte dell’85 per cento a livello italiano e il record del Brotzu, che ha fatto registrare persino picchi del 95, a conferma della situazione disastrosa del più grande ospedale dell’Isola.

Lo scenario

È una sanità gravemente malata, quella raccontata dai manifestanti delle tre sigle promotrici della manifestazione: i sindacati dei medici Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, e quello di infermieri e ostetriche del Nursing Up, coi vertici nazionali saliti sul palco per i vari interventi. Al centro delle rivendicazioni le misure contenute nel disegno di legge di bilancio, i mancati aumenti degli stipendi, le altrettanto mancate assunzioni. Nel calderone anche le liste d’attesa infinite, gli organici inadeguati e il problema della sicurezza che davanti a un sistema palesemente incapace di dare risposte adeguate e rapide ai cittadini rischia di diventare una nuova emergenza. E con la Sardegna che sembra quasi un caso - in un già disastroso contesto nazionale -, con le vertenze ancora aperte del Brotzu di medici e infermieri.

Le voci

«La situazione della Sardegna è disastrosa, con i presidi di Cagliari e Sassari che si trovano da soli a reggere tutta la Sanità isolana», spiega Luigi Mascia, segretario regionale Cimo. «Abbiamo una grave carenza di medici specialisti, mancano medici di medicina generale e anche pediatri. Carenze che hanno portato alla chiusura di diversi reparti degli ospedali di Nuoro, Lanusei, Iglesias, Carbonia, Olbia e San Gavino, con un conseguente sovraccarico ingestibile dalle altre realtà, se non con le ovvie conseguenze in termini di attesa e di qualità assistenziale che si aggravano sempre più: siamo arrivati al punto che, per quanto l’assistenza sanitaria debba essere garantita a tutti, nella realtà non capita più così».

I lavoratori

C'è anche il grido del Nursing up, con le bandiere azzurre che sventolano sotto il cielo romano. «L’Isola sta vivendo un’emergenza nell’emergenza», premette il responsabile regionale Diego Murracino. «Continuiamo a lavorare in condizioni disumane, con organici in numero inadeguato a garantire il rapporto ottimale paziente e infermiere, che ovviamente si ripercuote sulla qualità dell’assistenza ed espone noi e i pazienti a maggiori rischi», sottolinea. «Stiamo parlando di infermieri costretti a turni anche di 17 ore consecutive, per stipendi che non superano i 1.600 euro mensili, nettamente inferiori a ogni altra realtà europea». Infine l’affondo sulla contestata legge nazionale: «Per il 2025, gli infermieri riceveranno solo 7 euro netti al mese come incremento salariale, con una prospettiva di 80 euro nel 2026. Una vergogna».In mattinata arriva la vicinanza di Carla Fundoni (Pd): «Come presidente della Commissione regionale Sanità e come medico sostengo convintamente e con forza le ragioni dello sciopero», dice in una nota in cui parla di «scelte errate di questo governo di tagliare i fondi sulla sanità, fondi sul personale, fondi per le prestazioni sanitarie», decisioni che «minano di fatto la sostenibilità e la sopravvivenza del nostro Sistema sanitario tracciando la strada alla privatizzazione sulle prestazioni sanitarie e costringendo il personale a una lenta e inesorabile fuga in cerca di luoghi di lavoro che tutelino maggiormente la loro professionalità e sicurezza».

Le vertenze

Intanto restano aperte le vertenze del Brotzu e dell’Aou, legate principalmente agli stipendi inferiori rispetto alle altre realtà sarde. «Siamo riusciti a ottenere una legge di tutela dalla politica, aspettiamo un immediato percorso applicativo, in caso contrario proclameremo uno sciopero sardo», annuncia Mascia in vista dell’incontro già fissato per domani. Stessa strada ipotizzata dal Nursing Up: proclamato lo stato di agitazione e falliti i tentativi di conciliazione dal Prefetto si prospetta una nuova protesta a metà gennaio.

