Il grido di Fonni: «Tutti uniti contro violenza e illegalità» 

INVIATO

Fonni. Il paese chiama a raccolta le sue sentinelle. Soldati civili contro i fantasmi di un tempo passato. È successo nei giorni scorsi. Le ombre entrano nelle case, picchiano gli anziani. Il 4 aprile colpiscono al volto Lorenzo Pirellas, 74 anni. Gli portano via i fucili e la serenità del suo tempo. Il 22 marzo i banditi svaligiano la gioielleria Velari. Nel cuore del paese, in via Umberto, davanti al Banco di Sardegna. La cassaforte prende il volo, lasciando un’attività in frantumi. La paura non è una buona colla per rimettere insieme i pezzi. Le ombre scrivono sui muri del campo sportivo. Minacce di morte ai carabinieri. L’odio di vernice costruisce tensione e rabbia.

Ieri nella grande sala del Ceas il Consiglio comunale ha dato prova di unità e coesione, di un paese che si oppone al clima di violenza. «Fonni è e deve continuare a essere una comunità coesa, solidale e capace di reagire con determinazione a ogni forma di violenza e illegalità», ha subito chiarito la sindaca Daniela Falconi.

Uniti

Le divisioni nell’agone politico contano poco quando vengono toccati gli anziani e le forze dell’ordine. «Dobbiamo educare per preparare il futuro ma nel contempo aprire gli occhi. Questa deve essere la soluzione. Serve una vigilanza sociale oltre quella delle forze dell’ordine e una coscienza improntata al rispetto verso i più deboli», ha detto il capogruppo d’opposizione Raffaele Maloccu.

Il messaggio di Sandra Manca arriva dritto e chiaro: «Non esiste nulla di più dannoso del silenzio. Una comunità cresce affrontando i problemi e difendendo i valori». Nella grande sala prende la parola anche il parroco don Luciano Monni: «Tutto il paese ha contributo alle donazioni per la signora Rosanna. Dalla vedova allo studente universitario. Goccia a goccia questo paese dimostra la sua vera natura, con piccole azioni virtuose possiamo fare molto». Il maresciallo dei carabinieri Antonio Aprea, con autentico stupore toscano, ha una richiesta precisa: «Le videocamere sono essenziali al controllo del paese».

La sindaca spiega come il sistema di sorveglianza sia stato più volte oggetto delle attenzioni dei vandali. «Hanno tagliato i fili». Un recente finanziamento potrebbe essere decisivo ad un upgrade dell’azione investigativa. L’assessore al bilancio Alessandra Carta e il vicesindaco Franco Duras ribadiscono l’efficacia della risposta amministrativa al momento difficile vissuto dal paese e dalle vittime.

L’appello

Daniela Falconi ha invitato la sua gente a condannare come primo passo per invertire la rotta: «I recenti episodi verificatisi nel territorio comunale rappresentano fatti che non possono e non devono essere sottovalutati. Come sindaca, e prima ancora come cittadina, esprimo la più ferma condanna per quanto accaduto. Si tratta di atti che colpiscono non solo le singole vittime, ma l’intero tessuto sociale del nostro paese, minando il senso di sicurezza, fiducia e convivenza civile che da sempre contraddistingue la nostra comunità. Ai cittadini coinvolti va la nostra piena solidarietà e vicinanza. In particolare, ai due anziani vittime di una violenza tanto vile quanto inaccettabile, rivolgo un pensiero sincero e l’augurio di una pronta ripresa: tutta Fonni è al loro fianco».

Unanime il sostegno alle forze dell’ordine: «Le scritte contro i carabinieri non rappresentano il sentire della nostra comunità. Questi episodi devono spingerci a rafforzare ulteriormente la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini».

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