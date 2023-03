Il grido di chi non vuole arrendersi: «I giovani si rifiutano di imparare» 

Nelle loro botteghe sfidano tasse, rincari e l’avanzata del tempo, contrastando la modernità che mette a rischio anche i loro piccoli templi della manualità. «Il problema? Trovare giovani a cui insegnare il mestiere»: lo dicono in coro gli artigiani sardi, superstiti di categorie condannate all’estinzione e custodi degli antichi mestieri in cui si intrecciano storie di famiglia, di Sardegna e passioni spesso tramandate tra generazioni.

Il tappezziere

Non ha bisogno di indagini e studi di settore per raccontare il declino di quell’arte appresa da papà Pino, quand’era bambino. «Avevo sette anni quando ho iniziato a frequentare il laboratorio nel tempo libero dalla scuola, ma la passione è nata dopo il diploma e il servizio militare», racconta Antonio Corona. Nel 1992 ha ereditato il piccolo impero costruito dal padre, e oggi continua a ridare vita e anima a divani e poltrone di mezza Cagliari. «Siamo una categoria in via d’estinzione: di giovani interessati ad apprendere il mestiere non se ne trovano più», dice con assoluta convinzione. Così, sa già che tra qualche anno la serranda della sua bottega si abbasserà per sempre. «Le mie figlie sono universitarie e prenderanno strade diverse, non è più come una volta, quando il figlio maggiore doveva portare avanti l’attività di famiglia». E anche i divani sono cambiati. «Per risparmiare si scelgono prodotti di bassa qualità, e spesso, invece di prendersi la briga di portarli a riparare, si cambiano direttamente».

Il calzolaio

Il destino era probabilmente scritto nel dna, perché Simone Usai, 39 anni, porta avanti la professione iniziata da nonno Saverio. Erano gli anni della leva obbligatoria e lui era al servizio delle forze armate, in pratica risolava gli anfibi ai soldati di quasi tutta la Sardegna militare, sino all’apertura del “mercato” anche ai civili; col padre Giuseppe (noto Pino), nella bottega in piazza San Bartolomeo, oggi portata avanti da Simone: terza generazione che fa le scarpe alla città. «È un mestiere faticoso, esco da casa alle 6.30 e spesso torno alle 20.30, la pressione fiscale è altissima e per quanto la mia sia una professione preziosa e si dice spesso in via d’estinzione, è quasi paradossale che non esista neanche un codice Ateco per la nostra categoria», osserva. «I giovani interessati a quest’arte sono rarissimi, ma il problema di base è che è quasi impossibile insegnare il mestiere, per il mio settore non esiste l’apprendistato».