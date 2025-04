Il grido della piazza: «L’industria del Sulcis non deve morire» 

«Dobbiamo pensare ai lavoratori di tutte le età che stanno perdendo la busta paga, ma anche ai tanti disoccupati del Sulcis Iglesiente che un lavoro non lo hanno mai avuto e che, davanti a quanto sta accadendo nel polo industriale di Portovesme, vedono svanire ogni speranza. Dobbiamo rimanere uniti e lottare perché l’industria del Sulcis, quella che rispetta le regole e i lavoratori, possa continuare a esistere». Le parole del sindaco di Portoscuso, Ignazio Atzori, presente ieri all’incontro organizzato a Carbonia dai metalmeccanici di Fiom, Fsm e Uilm territoriali, sintetizzano bene lo stato d’animo di chi ieri ha scelto di scendere in piazza a reclamare un diritto al lavoro anche quando c’è chi rema contro, alimentando spaccature che in un territorio in crisi non hanno senso di esistere e che certo non fanno il bene dei lavoratori.

Sugli spalti

Il pubblico, alcune centinaia di persone tra cui anche consiglieri e assessori comunali di vari paesi, consiglieri regionali e otto sindaci (Portoscuso, Carbonia, Gonnesa, Villamassargia, Giba, Villaperuccio, Giba e Sant’Anna Arresi), ha iniziato il lungo pomeriggio di riflessione con un minuto di raccoglimento e poi con un applauso toccante dedicato a chi ha perso la vita sul lavoro. Poi gli interventi di chi, come Roberto Forresu, segretario territoriale della Fiom Cgil, ha chiesto che «Governo e Regione siano conseguenti alle promesse che tante persone hanno ascoltato dai ministri, anche il 27 dicembre scorso davanti alla presidente Todde, per una ripartenza del polo industriale. Migliaia di persone hanno il posto di lavoro appeso a un filo e non si accetteranno più smantellamenti, vogliamo risposte». Ieri la Portovesme srl, con una nota ufficiale, ha smentito le voci circolate nelle ultime ore circa uno smantellamento in fabbrica: «Si tratta di illazioni prive di fondamento – si legge – l’azienda sta mantenendo gli impianti in uno stato di cura e manutenzione». La rassicurazione però non placa il malcontento per una linea zinco che non riparte: «Ci stanno prendendo per fame, ma la disperazione non può fare accettare tutto come vorrebbe qualcuno – ha puntualizzato Renato Tocco, segretario territoriale Uilm – il progetto litio non è una risposta alla fame di lavoro». Giuseppe Masala, fresco di riconferma nella segreteria regionale della Fsm Cisl, ha condiviso questi concetti ribadendo la necessità di una mobilitazione che veda il territorio unito: «Ci crediamo ancora? Tutti stanno marciando nella stessa direzione? Che ruolo sta avendo il consorzio industriale? – ha chiesto – abbiamo assistito allo scempio dei nostri territori da parte delle multinazionali, cosa deve ancora succedere per far capire che si deve lottare uniti?».

L’unità

L’esigenza di un’unità d’azione davanti a assenze che ieri non sono passate inosservate, è stata ribadita anche da don Antonio Mura, responsabile della Pastorale del lavoro della Diocesi di Iglesias: «Dobbiamo gridare insieme la sofferenza del Sulcis – ha detto – le assenze di tanti lavoratori oggi mostrano chiaramente la stanchezza di chi sta lottando, ma insieme dobbiamo fare in modo che la voglia di lottare non sparisca del tutto. C’è da tenere vivo un intero territorio». Anche i sindaci, prima Pietro Morittu per Carbonia che ha ospitato l’incontro e poi Andrea Pisanu a nome dell’Unione dei Comuni del Sulcis, hanno espresso la solidarietà a chi lotta: «Se un lavoratore scende in piazza a reclamare il diritto a non perdere la busta paga, i sindaci devono essere sempre al suo fianco – ha sottolineato il primo cittadino di Carbonia – la partecipazione è importante». Partecipazione al di là del colore politico, come ha dimostrato la presenza, per chi ha ancora voglia di lottare, dei consiglieri regionali Gigi Rubiu di Fratelli d’Italia e Luca Pizzuto di Sinistra Futura. Voglia di lottare anche per gli assenti, perché se il territorio affonda la crisi arriva per tutti.

