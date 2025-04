Il grido della Nurra assetata 

La Nurra ha sete e nella stagione calda non potrà ricevere che poche gocce d’acqua. L’estate sarà drammatica per centinaia di imprese agricole. Il bacino del Cuga, con soli 4 milioni di metri cubi, è stato blindato per garantire l’idropotabile fino a settembre e i lavori in corso sulle condotte del Coghinas 1 e 2 non permettono ulteriori prelievi. Restano solo i pozzi e i reflui di Sassari e Alghero che, insieme, potranno garantire circa 700 litri al secondo, a fronte di un fabbisogno che, da giugno a settembre, si attesta sui 2200 litri al secondo.

Allarme rosso

La drammatica situazione in cui si trovano gli agricoltori tra Alghero, Sassari e Porto Torres illustrata dal presidente del Consorzio di bonifica della Nurra, Gavino Zirattu, chiamato in audizione nella seduta di Commissione del Sistema idrico integrato del Comune di Alghero. Una riunione convocata dal presidente Christian Mulas, ieri pomeriggio al Quarter. «Una crisi idrica peggiore di quella del 2017 – ha avvisato Zirattu – e oggi stiamo pagando l’inerzia del passato». Tra i presenti anche il sindaco Raimondo Cacciotto, il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, i comitati di borgata e le organizzazioni di categoria. «Purtroppo dopo la crisi del 2017 nulla è stato fatto – ha detto Di Nolfo – perché chi ha amministrato prima di noi si è girato dall’altra parte. Oggi siamo qua con un disegno preciso: i lavori da 66 milioni di euro con i fondi Pnrr per il Coghinas 1 e 2. Poi abbiamo sbloccato la situazione atavica dei reflui di Sassari che andranno direttamente alle condotte della bonifica e sappiamo che fino a settembre l’idropotabile è salvo».

Attese senza fine

Gli agricoltori, però, non possono attendere i tempi lunghi delle opere pubbliche. «Abbiamo chiesto di liberare l’acqua delle dighe – ha proseguito Zirattu – per consentirci di affrontare la stagione irrigua. Abbiamo 1200 chilometri di condotte e 12 impianti di sollevamento: non sono infrastrutture che si possono gestire con le poche centinaia di litri di acqua che ci eroga un pozzo». Tore Piana del Centro Studi Agricoli ha suggerito di sospendere per due mesi i lavori sul Coghinas e di restituire il bacino del Cuga all’agricoltura, in modo che i reflui di Sassari non finiscano in mare nei nove mesi in cui restano inutilizzati.