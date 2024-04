Il grido del Brennero: «Vittime di concorrenza sleale» 

È una concorrenza che non si può battere, utilizzando prodotti agricoli italiani per i quali si rispettano le regole di sicurezza alimentare e ambientale e i diritti dei lavoratori. Ecco perché l’economia sarda, come nel resto d’Italia, ha difficoltà ad affrontare la concorrenza del cibo straniero, le cui importazioni sono cresciute del 60% negli ultimi dieci, raggiungendo il valore record di 65 miliardi di euro.

È una delle denunce che arrivano dalla mobilitazione di diecimila agricoltori per due giorni al Brennero, per chiedere maggiore trasparenza e lo stop all’ingresso dell’ortofrutta da Paesi extra Ue, che non rispettano i nostri standard, oltre che le regole. Tra i manifestanti, era molto nutrita la rappresentanza giunta dalle campagne sarde.

«Eravamo al Brennero per difendere il nostro lavoro», ha detto dal palco il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu, «possiamo fare il lavoro migliore del mondo sulla genetica come allevatori e sulle produzioni agricole, ma se poi arrivano i prodotti dall’estero in concorrenza sleale e senza le corrette indicazioni in etichetta, si vanificano tutti i nostri sforzi e si mette a repentaglio la vita stessa delle aziende. L’esperienza virtuosa sull’agnello Igp», ha aggiunto Cualbu, «conferma che intensificando i controlli si possono smascherare le situazioni di illegalità e proteggere meglio i nostri produttori».

Ciò che servirebbe è chiaro: per il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba, «dobbiamo far valere in Europa il principio di reciprocità. Ne va del lavoro e dell’economia delle nostre imprese. A noi», aggiunge Saba, «è chiesto di produrre cibo seguendo regole ambientali, mentre molti prodotti che entrano in Italia e in Sardegna da tutto il mondo non rispettano quelle stesse condizioni, generando una concorrenza sleale che mette in crisi i nostri agricoltori».

La difficoltà del comparto è nei numeri, che parlano di un deficit alimentare del Paese: produce appena il 36% del grano tenero che serve, il 53% del mais, il 51% della carne bovina, il 56% del grano duro per la pasta, il 73% dell’orzo, il 63% della carne di maiale e i salumi, il 49% della carne di capra e pecora, mentre per latte e formaggi si arriva all’84% di autoapprovvigionamento (rilevazione Coldiretti su dati Istat).L’invasione non ha risparmiato alcun settore.

