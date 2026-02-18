Il grido degli ambulanti: «Noi abbandonati» 

«Siamo disperati, anzi di più». Lo dicono tutti gli operatori ambulanti di via Quirra che tra allerte meteo, maltempo, vento e pioggia non hanno potuto lavorare con continuità negli ultimi mesi. «Da dicembre a oggi siamo riusciti ad aprire meno di dieci volte», racconta Roberto Carboni, uno dei venditori, «abbiamo chiesto al Comune di non pagare il suolo pubblico. Ci hanno chiesto 1000 euro di caparra e dobbiamo pagare 265 euro ogni mese. Ma se restiamo chiusi come facciamo?», si interroga, «Abbiamo chiesto anche alla Regione di darci una mano con un contributo per andare avanti», prosegue, «ora però ci sentiamo completamente abbandonati. Siamo una categoria allo sbaraglio, io faccio questo mestiere da 35 anni e alla mia età un altro lavoro non lo trovo».

In via Quirra al momento ci sono undici venditori ambulanti: «Di questi sei sono definitivi, anche se restiamo con il punto di domanda, e gli altri sono confermati fino a giugno», precisa Carboni, «una volta qui c’erano una cinquantina di bancarelle. Ne servirebbero quaranta per tornare ad avere un mercato come si deve».

Ieri, in una delle rare mattine di bel tempo in questo inizio anno, si vedono persone di passaggio tra le bancarelle. Qualcuno curiosa, guarda i capi esposti, ma gli acquisti sono pochi. «Gli affari purtroppo sono a zero perché c’è crisi. Se poi ci si mette anche il tempo siamo rovinati», afferma Graziano Dessì, «da quando faccio l’ambulante, e lo faccio da 35 anni, questo è il periodo peggiore. Stiamo chiedendo un aiuto economico per andare avanti. Purtroppo non possiamo fare diversamente, ma se dovessi trovare un altro lavoro sicuramente cambierei».

Gli ambulanti sono tutti d’accordo sul pagamento del suolo pubblico: «Il Comune ci deve venire incontro. Stiamo pagando anche gli arretrati, ma non stiamo incassando niente», conferma Massimo Farci. «Abbiamo perso molte di giornate di lavoro a causa del maltempo ma ci chiedono l’intera somma entro la fine di ogni mese», riferisce Fabrizio Barrago, «negli ultimi anni la cifra da pagare è praticamente raddoppiata, prima il suolo pubblico costava molto meno».

