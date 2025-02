Il grido d’allarme dei Comuni: «A rischio i servizi essenziali» 

«Alla fine, come sempre, a pagare saranno i cittadini». È questo il leitmotive che riecheggia dai 377 Comuni della Sardegna. Soprattutto nelle zone interne ci sono sindaci costretti a contare i centesimi per garantire i servizi essenziali. Colpa di un combinato disposto tra la Regione, che non adegua il fondo unico, e lo Stato, che taglia i finanziamenti senza sconti. Si parla di 48,2 milioni in meno, spalmati tra il 2025 e il 2029, da Roma. Di qualcosa come 150 milioni dal 2010 per ogni anno fino a oggi dal fondo unico della Regione: «Parliamo di 2,3 miliardi, che ci guardiamo bene dal richiedere tutti assieme, ma un segnale sarebbe gradito». Francesco Spanedda, assessore alle Finanze e agli Enti locali, non si tira indietro: «Il Governo non può ridurre ulteriormente il trasferimento erariale a favore dei Comuni della Sardegna», spiega, «già penalizzati da un sistema che si regge nella sostanza sulle risorse messe in campo dalla Regione». Quanto al resto si vedrà.

L’Anci

La voce di Daniela Falconi, sindaca di Fonni e presidente dell’Associazione dei Comuni (Anci), cambia timbro quando il discorso scivola sui tagli. In un momento in cui la vertenza si fa duplice, con la Regione e con lo Stato, la fermezza è d’obbligo: «A Cagliari e a Roma chiediamo di essere messi nelle condizioni di garantire i servizi essenziali per i cittadini», dice. «In un grande centro il sindaco può rimediare, benché non sia proprio il massimo, alzando le tasse comunali, penso all’Imu e all’Irpef. In un piccolo Comune, dove il gettito fiscale non basta a compensare il taglio, a malincuore dovrà sfrondare asili nido, supporto scolastico per alunni in difficoltà, manutenzioni, attività culturali. Sì, un piccolo centro, magari lontano dal capoluogo, non guastano 25mila euro all’anno spesi per spettacoli, o per finanziare le associazioni sportive e culturali, spina dorsale e veri presìdi per le nostre comunità». La trattativa con la Regione in sede di Finanziaria è avviata. A prescindere dal fondo unico, ci sono dei Comuni che chiedono anticipazioni per portare avanti l’attività ordinaria: «Uno-due mesi senza Finanziaria ce li possiamo anche permettere», spiega ancora Falconi. «Tre o quattro un po’ meno: ecco perché alcuni sindaci chiedono le anticipazioni in dodicesimi per poter pagare gli stipendi ai dipendenti, le spettanze delle cooperative affidatarie di servizi essenziali, pagare le bollette degli stabili comunali e mettere pezze a tante altre emergenze». Tuttavia la Regione, per i Comuni sardi, è anche un’alleata imprescindibile nella vertenza con lo Stato: «In ogni caso, chiediamo che la situazione venga rivista e che non si riversino sui cittadini, soprattutto quelli delle periferie, i disagi di questi tagli», è la sintesi del pensiero della presidente dell’Anci. «I sindaci non possono essere lasciati soli a fronteggiare le emergenze, cosa che accade in modo sistematico ormai da anni: dobbiamo essere messi nelle condizioni di poter garantire condizioni di vita eque a tutti, in ogni luogo, con istruzione, sanità e servizi all’altezza».

Il Cal

Sulla stessa linea è il Consiglio delle Autonomie locali (Cal), che rimarca una situazione ai limiti dell’impossibile per chi ha accettato l’onere di guidare un’amministrazione. «I Comuni sono in forte sofferenza», argomenta la presidente e sindaca di Sestu, Paola Secci. «Ci bastonano sia sul fronte interno, il riferimento è alla Regione, che da Roma. Eppure, il trasferimento di un numero ingente di competenze ai Comuni, nel tempo, non è stata mai proporzionale all’adeguamento del fondo unico». Sorride, Secci, quando le arriva all’orecchio l’eco di una proposta, lanciata da un collega del Nord Italia, di sopperire con gli sponsor alla mancanza di risorse. «Se parliamo di finanza pubblica, la proposta mi sembra inapplicabile perché esistono regole da rispettare». La conclusione contiene un appello: «Vorremmo più attenzione per i territori. L’incremento immediato e certo del fondo unico per l’annualità in corso è la base da cui far partire la vertenza con lo Stato». Intanto, le casse dei Comuni languono e molti servizi ai cittadini che gravitano sulle spese correnti sono a forte rischio, come quelle per le assunzioni.

L’assessore

Ancora l'assessore Spanedda prova a metterci una pezza: «Siamo consapevoli del fatto che il fondo unico rappresenti un'entrata certa e costante nei bilanci dei Comuni», prosegue l’esponente della Giunta Todde. «Per questo l'attuale maggioranza e la Giunta nutrono particolare attenzione per gli Enti locali. È opportuno ricordare che i 100 milioni in più previsti nella variazione del 2023 non erano un aumento stabile, ma frutto dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione del 2022. Nel 2024, l'incremento del fondo unico con questa gestione è stato di 80 milioni, a cui devono aggiungersi i 32 milioni stanziati per la manutenzione delle strade. Si può affermare dunque che nel 2024 la crescita dei fondi trasferiti agli enti locali è pari a 112 milioni. Faremo di tutto», è la conclusione, «per rappresentare al Governo il paradosso provocato da questi tagli lineari».

