Il grido d’allarme dei commercianti: «Chiuderemo tutti» 

Con viale Trieste, la primavera cagliaritana dei cantieri raggiunge il picco massimo. E, insieme, anche la preoccupazione di residenti e commercianti della zona che lanciano un grido d’allarme: «Già da quando hanno cominciato a montare le recinzioni, in viale Trieste non passa quasi più nessuno. Appena chiuderanno sarà molto difficile per le attività commerciali resistere», dice il signor Italo Sulliotti, titolare dell’omonimo negozio di vini, cioccolato e prodotti tipici. «Ho già messo un collaboratore in ferie per le prossime due settimane, ci spaventa il fatto di non conoscere un cronoprogramma dei lavori», aggiunge.

Residenti e commercianti di viale Trieste hanno preparato un documento (già recapitato all’amministrazione) con un pacchetto di proposte per mitigare i «danni prodotti dalla chiusura della strada». Chiedono l’apertura dei parcheggi nelle strutture vicine e la disponibilità a utilizzare la sera quelli di proprietà della Regione. Tra le altre cose, propongono, a titolo di ristoro per le perdite che subiranno, «una detrazione totale delle tasse comunali fino al collaudo dei lavori, una percentuale dei proventi della tassa di soggiorno e la possibilità di beneficiare di eventuali proventi che scaturiscono da penali che il Comune dovesse applicare all’impresa per ritardi nella consegna dei lavori». ( ma. mad. )

