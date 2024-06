Il grido contro l’eolico selvaggio: «A Saccargia facciamo la storia» 

Inviato

Codrongianos. «Noi l’eolico e il fotovoltaico non li vogliamo: fermeremo le speculazioni sulla Sardegna». Una grande festa di popolo. Migliaia di persone, aumentate in un crescendo continuo durante tutta la serata, hanno accompagnato “ è -vento” di Saccargia, la kermesse contro l’invasione energetica dell’Isola. La basilica di Codrongianos è tra i luoghi simbolo della protesta che, ieri, ha coinvolto tutti i sardi senza distinzione di bandiera.

L’allarme

Subito un monito, dal palco, tra una canzone e l’altra. Non è una carezza: «Si faccia in modo, dalle istituzioni a tutti noi, che la rabbia non prenda il sopravvento sulla democrazia. Qui ci stanno rubando la terra: state attenti a non trasformare Saccargia ed eventi come questo in un enorme problema di ordine pubblico». Urla Luigi Pisci, responsabile dei comitati contro l’eolico, perché il messaggio arrivi a tutti: «Ci sarà un prima e un dopo questa grande manifestazione. Bisogna essere uniti, cercare un dialogo con le istituzioni. Sulla Sardegna ci sono richieste per 56 Gw quando le nostre esigenze al massimo arrivano a 2.5. Non abbiamo saputo tutelare il territorio in funzione delle sue bellezze e del suo patrimonio. Questo perché la classe politica non conosce il territorio. Vogliamo la norma urbanistica per vietare questo scempio nella nostra Sardegna».

C’è poi un altro aspetto, sollevato da Italia Nostra: «Il decreto sottoscritto dalla Regione, salvo in alcune zone vincolate dal codice dei beni culturali, che non sono idonee, consente nelle altre aree, idonee o ordinarie, la realizzazione degli impianti. Questo comporta che potranno essere realizzati a profusione parchi eolici senza alcun tetto massimo di potenza», dice Mauro Gargiulo, presidente dell’associazione. «Alla Regione chiediamo che si faccia promotrice del rispetto degli articoli 3 e 4 dello Statuto, in quanto riconoscono alla Regione potestà legislativa esclusiva in materia urbanistica, e potestà legislativa concorrente in materia di energia». Domingo Dettori, archeologo, che di Saccargia conosce i più reconditi segreti, va ancora oltre: «Questa non è una partita a impatto zero», tuona dal palco. «La distruzione non è sostenibile».

La piattaforma

I comitati lamentano il fatto che restano in piedi tutte le oltre 800 richieste di connessione complessive tra fotovoltaico, eolico a terra e a mare per quasi 58 Gw di potenza complessiva. «Sui progetti già autorizzati e quelli che lo saranno da qui alla pubblicazione delle linee guida non vi potranno essere interventi, salvo cercare un confronto con il Governo per analizzarli uno per uno». Inoltre, sul Tyrrhenian link, non c’è alcuna presa di posizione. Infine, sul metano le versioni della presidente della Regione Alessandra Todde sono discordanti: «Mentre, durante il confronto con i comitati, ha affermato che sarebbe servito per i caseifici, tesi subito smontata, e per convertire le centrali a carbone, alla stampa ha detto invece che saranno i 6,2 Gw di Fer, che il coordinamento contesta, a essere utili per la sostituzione delle centrali a carbone». La piattaforma dei comitati è chiara: «Va rivendicata con fermezza l’autonomia statutaria nei temi urbanistico e paesaggistico e la competenza concorrente, ovvero di pari dignità e potere decisionale, in materia energetica», riprende Pisci. «Chiediamo che sia aperta con urgenza una vertenza per ridefinire, in base al nostro fabbisogno, non solo il limite minimo ma soprattutto quello massimo di produzione». E ancora: «Tutti i procedimenti in corso per impianti di taglia industriale devono essere sospesi e bloccata la realizzazione di quelli già approvati». Per i comitati, «il Tyrrhenian link va respinto e devono essere bloccate le attività di Terna e i diversi progetti di metanizzazione hanno giustificazioni ambigue e non trovano ad oggi nessun riscontro tecnico, economico e ambientale plausibile e pertanto devono essere impediti». Quindi un appello a Todde: «La presidente, come dichiarato, è perfettamente in linea con le nostre posizioni? Bene, allora questi sono i punti che anche lei dovrebbe condividere».

Le speranze

La minaccia dell’eolico coinvolge tutta l’Isola. La transizione ecologica delle multinazionali non piace. «Tutti i progetti sono stati fallimentari per l’economia sarda», dice Paola Lai, anche lei dei comitati contro l’eolico. «Chiediamo che vengano prodotte le comunità energetiche, perché l’energia va utilizzata nel luogo in cui viene prodotta». Il sindaco di Ittiri Antonio Sau denuncia. «È mancata la regia regionale. Spero che si faccia in tempo a pianificare le aree idonee e che la nostra voce serva, perché così è una barbarie». Chiude Maurizio Fadda, agronomo di Nuoro: «Le terre coltivate nell’Isola stanno sparendo, se vengono montati questi mostri sarà la fine». Sullo sfondo una canzone in limba chiude la serata: “ Ajo, ajo ”. È un grido di battaglia.

