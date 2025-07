Il Gremio Falegnami ha il nuovo Candeliere 

Torna a nuova vita il Candeliere del Gremio dei Falegnami, spezzatosi lo scorso anno durante la Faradda. Un episodio che aveva causato sconcerto e disperazione tra tutto il popolo gremiale ma anche molta solidarietà nei giorni successivi. Ieri, nell’affollato cortile di Palazzo Ducale, è stato presentato il cero votivo ricostruito ex novo grazie ai contributi finanziari di una serie di attori istituzionali e non, dal Comune alla Fondazione di Sardegna all’Intergremio. «Il Candeliere- dichiara Salvatore Bussu, costruttore dell’opera- si compone di tre parti, pesa oltre 150 kg e porta i segni del mestiere e lo stemma della città di Sassari». Rispetto al vecchio esemplare, sono state aggiunte sul capitello le immagini, oltre a quella di San Giuseppe, patrono del Gremio, e della Sacra Famiglia, anche di due angeli con un fiore, in ricordo dell’antica appartenenza alla Confraternita degli Angeli. L’autore delle pitture è l’artista Jacopo Scassellati, che ha riprodotto un gioco di ombre e luci su ognuna delle icone. «Ci avete insegnato- afferma il sindaco Giuseppe Mascia rivolto ai gremianti- che dopo quanto successo alla scorsa Discesa è possibile rialzarsi». Al termine della benedizione del Padre Guardiano di Santa Maria di Betlem, Salvatore Sanna, il Candeliere ha “ballato” per la prima volta, prologo alle evoluzioni della Faradda.