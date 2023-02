Il gremio dei Falegnami regala undici stelle e una splendida remada 

Poco più di due ore di discese alla stella, esattamente 78 cavalieri hanno avuto l’onore della spada. E il capocorsa ha avuto il coraggio di fermarsi per dare più tempo alle acrobazie di via Mazzini. Senza, peraltro, raggiungere il numero di stelle infilzate domenica, nella corsa del Gremio dei contadini. I tre incroci sotto la stella con su Secundu, Gianluca Mugheddu, sono ineccepibili. Subito dopo il minuto di silenzio per Chiara. Poi si dà il via alle danze in via Duomo per la Sartiglia che chiude questa edizione tanto attesa dopo lo stop di tre anni a causa del Covid. Nella prima pariglia su Terzu Francesco Loi non può scendere, per un infortunio alla schiena, viene sostituito da Luigi Iriu.

La Sartiglia del martedì si chiude con undici stelle, di cui una d’oro quella di Michael Casula (fratello del capocorsa di domenica, Danilo, a sua volta stella d’oro). E la stella de Su Secundu, Gianluca Mugheddu, fratello di Giampaolo. Poi un delicato ricordo alla piccola Chiara, vittima della tragedia di sabato a Silì: su Componidori Giampaolo Mugheddu, nel minuto di silenzio in memoria della tredicenne, volge lo sguardo al cielo. E il suo destriero, Original Gipsy, una splendida purosangue inglese, sembra intuire il momento di raccoglimento: resta immobile, non un movimento, nei sessanta secondi di riflessione che coinvolgono tutta la via Duomo. Nelle tribune gli spettatori, in rispettoso silenzio, si sollevano e al termine un applauso per ricordare la piccola Chiara.

Componidori e destriero sembravano una cosa sola: sa remada è stata meravigliosa, una danza senza intoppi ed elegante. In s’arruga de sa sea de Santa Maria mancano pochi minuti alle 17 e il capocorsa Giampaolo Mugheddu chiude in modo splendido la sua prova in via Duomo. Il pubblico lo acclama dalle tribune, sul percorso esulta il gremio dei Falegnami, con in prima linea il majorale Antonio Mugheddu.

La gioia e il ricordo

La corsa

Su Componidori non ha l’onore della stella ma col suo cavallo scende velocissimo e composto. Poi è la volta del fratello, Secundu, che invece trova il centro della stella: è la prima esplosione di gioia in via Duomo.

I centri

La pariglia guidata dal capocorsa di domenica Danilo Casula non riesce a infilzare la stella: peccato perché per lui ci sarebbe stata la possibilità di conquistare l’onore del platino, dopo la stella d’oro di domenica. Per arrivare alla seconda stelle ci vogliono altre dodici discese: ecco quella di Daniele Ferrari, alla 14esima discesa, poi quasi subito dopo Alessio Garau riesce nell’impresa. Ancora otto cavalieri e poi arriva la stella di Momo Carta e ulteriori otto discese prima del quinto argento, quello di Cristian Sarais. Sette discese ancora e arriva il centro di Davide Figus e dopo cinque cavalieri ecco la stella di Fabio Fiori, settimo argento. Poi nove discese, le ultime delle quali quelle velocissime delle sorelle Ilaria e Antonella Rosa, e splende ancora una stella, centrata da Giovanni Serra, ottava. Renzo Mura conquista l’argento e alla 61esima discesa arriva l’oro di Michael Casula, già stella d’argento domenica.

A chiudere la carrellata delle stelle è stata una valorosa amazzone, Carmen Murru: la sua è l’undicesima stella, accompagnata da un’esplosione di gioia dalle tribune. E lei ricambia felice, mostrando il trofeo che fa ballare nella spada e lo offre agli spettatori. Le ultime 16 discese vanno a vuoto.

Sa remada

Sono le 16.40 quando Giampaolo Mugheddu decide che è tempo di trasferirsi in via Mazzini, in s’arruga de Santu Srebastianu. Risale dallo slargo di Sant’Antonio e consegna le spade al majorale che, a sua volta, gli offre su stoccu. E dopo la sua discesa, dà l’onore ai suoi scudieri, nessuno dei tre fa centro. Poi il presidente Mugheddu gli dà sa pippia ‘e maju. E Giampaolo Mugheddu regala una splendida remada, il tocco magico che chiude la Sartiglia.

