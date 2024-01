Il grecale ruba la spiaggia, lo scirocco la restituirà 

La mareggiata della scorsa settimana ha scaraventato sulla spiaggia di Museddu dei grandi massi parte del muraglione posizionato nel 2019 poco dopo la più grande delle burrasche. Il grecale, oltre ai detriti ha lasciato solo una lingua di sabbia, quasi un ricordo della grande spiaggia. Quanto accaduto può aver inizialmente preoccupato gli affezionati, tuttavia l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Pani è prontamente intervenuta per rimettere a posto i massi. Un intervento di somma urgenza che ha risolto la criticità in un lasso di tempo brevissimo. Ieri e in poche ore infatti la situazione precedente alla mareggiata è stata ripristinata, i massi sono stati posizionati nuovamente al loro posto. Corsi e ricorsi della natura. Il mare prende e restituisce. Una mareggiata di scirocco potrebbe restituire una porzione dell’arenile. Sono passati cinque anni dalle mareggiate di gennaio e aprile 2019. Forti venti di grecale avevano inferto un duro colpo a lungomare di Museddu. Erano stati ingenti i danni causati alla viabilità stradale, alla scogliera, alla spieggia e alla pineta adiacente. Un primo finanziamento per la sistemazione di Museddu era arrivato dalla Regione Sardegna nel 2021. Anno in cui era stato approvato il progetto definitivo di “ricostruzione e ripristino delle opere danneggiate dalle mareggiate in località Museddu”, il costo totale dell’opera ammontava a quattrocentomila euro.

