Il grazie della comunità al sassarino 

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alfonso Marras conferirà un riconoscimento ufficiale al concittadino Antonio Francesco Mocci, graduato del quinto Reggimento genio guastatori della Brigata Sassari, protagonista di un gesto di grande coraggio e senso civico. Il militare, pur trovandosi fuori servizio, è intervenuto con prontezza per soccorrere una persona anziana rimasta vittima di un tentativo di rapina. La sua determinazione e il suo sangue freddo hanno consentito di sventare la rapina permettendo ai carabinieri di rintracciare e arrestare il responsabile. «Il gesto compiuto da Antonio Francesco Mocci rappresenta un esempio concreto di coraggio, altruismo e senso del dovere», evidenziano dal Comune. Per questo motivo gli sarà conferito un riconoscimento come testimonianza di gratitudine per un intervento di grande responsabilità. ( s. c. )

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