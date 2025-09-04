VaiOnline
L’incontro.
05 settembre 2025 alle 00:29

Il grazie del prefetto al generale dei carabinieri 

Martedì ci sarà la cerimonia e il generale dei divisione, Stefano Iasson, lascerà il comando della Legione Carabinieri per andare a ricoprire il suo nuovo incarico a Roma: comandante della Divisione Carabinieri Unità Mobili. Ieri Iasson è stato ricevuto dal prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, per il saluto istituzionale. L’occasione per ringraziare il generale «per la proficua collaborazione offerta» ed esprimere «apprezzamento e profonda gratitudine per la costante attività svolta». Il prefetto ha poi rivolto al comandante i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo e prestigioso incarico.

Martedì prossimo, nella caserma di via Sonnino, Iasson lascerà il posto al nuovo comandante della Legione carabinieri della Sardegna, il generale di brigata Francesco Rizzo attualmente vice comandante regionale del Lazio. In questi giorni dunque sta effettuando una serie di saluti istituzionali per ringraziare di persona chi in questo periodo ha collaborato in maniera proficua con i carabinieri della Sardegna.

Iasson era arrivato al comando Legione a Cagliari due anni fa dal comando della seconda Brigata Mobile, prendendo il posto del generale di brigata Francesco Gargaro. (m. v.)

