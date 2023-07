Il grano ucraino passa dai porti della Croazia  

Kiev. La guerra in Ucraina continua a infuriare soprattutto sul fronte sud. I russi hanno preso di mira la città natale di Volodymyr Zelensky, provocando una nuova strage di civili: almeno 6 morti, tra cui una bambina di dieci anni, e decine di feriti tra le macerie di un condominio. Gli ucraini hanno inviato altri droni in territorio russo per ricordare al nemico quanto sia vulnerabile. Il conflitto poi prosegue anche sul piano parallelo del grano. Kiev ha denunciato la distruzione di “180mila tonnellate” di raccolto da parte delle forze di invasione, e per aggirare l’ostacolo ha strappato un’intesa con Zagabria per garantire l’export attraverso i porti croati.

Kryvyi Rig, città di 600mila abitanti a sud-ovest di Dnipro dove il leader ucraino è nato e cresciuto, è stata investita nelle prime ore del mattino da un raid con missili balistici che hanno centrato un edificio residenziale di nove piani: parte del palazzo è crollato. Le autorità locali si sono subito rese conto della gravità dell’attacco. «I russi continuano a terrorizzare città e persone pacifiche», l’accusa di Zelensky, che ha visto la sua città bersagliata diverse volte dall’inizio dell’invasione.

Mosca, nel consueto punto sulle operazioni, ha invece posto l’accento su una «intensificazione degli attacchi alle infrastrutture militari» ucraine. Il ministro della Difesa Serghei Shoigu l’ha motivata come una risposta agli «attacchi terroristici contro le infrastrutture civili» condotti dalle forze di Kiev in territorio russo, per compensare il «fallimento della cosiddetta controffensiva». Le incursioni ucraine oltreconfine sono ormai sistematiche. Nell’ultima un drone avrebbe colpito una stazione di Polizia nella regione russa di Bryansk, pur senza provocare vittime. Tanto da far dire a Zelensky che la guerra «sta tornando nel territorio della Russia e nei suoi centri simbolici».

