Il grande volo di Alisarda e dello scalo Costa Smeralda 

Il primo volo decollò nel 1964, direzione Roma Ciampino, con un Beechcraft C-45, piccolo ma robusto con otto posti. Dalla pista in terra battuta di Venafiorita, paludosa e asfaltata per metà, la livrea Alisarda cominciò il suo viaggio che, in cinquantasei anni, conquistò i cieli di tutto il mondo, diventando il secondo vettore italiano e il primo a capitale privato del sud Europa. Costituita a Roma nel 1963 per l’intuizione del Principe secondo il quale per far spiccare il volo alla nascente Costa Smeralda servisse un sistema di trasporto veloce, fino ad allora garantito solo via mare, la prima e unica compagnia aerea sarda, nella stagione estiva di quell'anno, trasportò 186 passeggeri che divennero oltre cinquemila in un anno, dopo l'inaugurazione dei voli di linea, nel 1966 verso Roma e Milano, serviti da una flotta con due aeromobili da ventisei passeggeri ciascuno. Un viaggio, quello di Alisarda, che nel giro di pochi anni, ha aggiunto nuove rotte nazionali, ha potenziato la sua flotta con i nuovi DC 9 e ha allargato i collegamenti agli scali europei fino a raggiungere, nel 1985, un fatturato di oltre centodieci miliardi. Cambia nome nel 1991 e diventa Meridiana: sono gli anni di grande sviluppo per il trasporto aereo e la compagnia si colloca tra le principali aziende sarde fino a occupare più di duemila dipendenti. L'ultimo volo del vettore battezzato dal Principe parte il 26 febbraio del 2020: non è bastata la serie di ricapitalizzazioni dell'Akfed dell'Aga Khan per salvare la compagnia, messa in crisi dell'avvento delle low cost e da una rivoluzione del trasporto aereo. Acquistata da Qatar Holding nel 2015, Meridiana diventa Air Italy, spostando la base a Malpensa, che due anni dopo sarà liquidata, lasciando a terra 1.500 dipendenti. Nello stesso anno, Alisarda abbandona i cieli sardi, con la cessione della quota di maggioranza di Geasar, società che gestisce l'aeroporto. Che l'Aga Khan ha (finanziato) e inaugurato nel 1969, trasformando il vecchio scalo militare di Venafiorita coperto da vegetazione e con le greggi al pascolo nel Costa Smeralda. Nel 2024, lo scalo ha accolto il numero più alto di passeggeri internazionali registrato in Sardegna.

