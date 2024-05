Il grande valzer delle panchine 

Non solo il Cagliari, che ha sotto mano diversi profili ma ancora non ha indiviuato quello giusto per il post Ranieri. È valzer delle panchine in gran parte della Serie A. Sono gli allenatori i grandi protagonisti di questa fase del mercato, che poi, a livello di arrivi e partenze nelle varie “rose”, dipenderà anche dalle loro indicazioni. Così è sempre attuale il discorso di Thiago Motta alla Juventus, dove l'italo-brasiliano vorrebbe portare con sé da Bologna Calafiori, mentre per il Milan siamo ai dettagli per Fonseca, che ormai sembra aver sbaragliato la concorrenza. Lascia così Milano Pioli, il quale a persone a lui vicine avrebbe confidato di aver voglia di tentare un'avventura all'estero. Intanto però il suo nome rimane valido come alternativa nel caso andasse a monte la trattativa fra Conte e il Napoli. Che, va detto, sembra molto ben avviata, a parte il solito problema, quando c'è De Laurentiis di mezzo, dei diritti di immagine. Conte per andare al Napoli avrebbe accettato di ridurre da 8 a 6,5 milioni all'anno la propria richiesta economica, ma avrebbe chiesto di avere con sé Oriali come team manager e, visto che Osimhen se ne andrà (ora la soluzione più probabile appare la Premier League, e non più il Psg), di fare il possibile con il Chelsea per prendere Lukaku, che tornerà ai Blues dopo l'esperienza alla Roma.

Le trattative

E proprio Osimhen, che piace molto al probabilissimo nuovo allenatore del Chelsea Maresca, potrebbe essere la pedina giusta per sbloccare la trattativa. Si diceva di Motta, e quindi il Bologna dovrà cercare un nuovo allenatore: il candidato numero uno sembra essere diventato Italiano, ma non ci saranno annunci fino al recupero di campionato che la Fiorentina deve giocare contro l'Atalanta. Per la panchina viola la volata sembra essere ristretta a Palladino e Aquilani (per lui sarebbe un ritorno, perché a Firenze ha allenato la Primavera).

Servirà un nuovo tecnico anche al Monza, al quale pare essersi proposto Nesta: ma Galliani sembra intenzionato a puntare su Pirlo, sempre che il campione del mondo 2006 non decida di rimanere alla Sampdoria, che per la prossima stagione ha programmi più ambiziosi rispetto a quella appena conclusa. Ma esiste anche un mercato dei calciatori, e in queste ore è stato molto attiva la Roma, con il nuovo ds Ghisolfi già al lavoro. Così per l'attacco è spuntato il nome di Pavlidis, bomber greco dell'Az Alkmaar che in questa stagione ha segnato 33 gol e piace pure al Bologna.

