Il grande tennistavolo da oggi in tre “speciali” 

Per Cagliari è una piacevole primizia e merita di essere sottolineata. Oggi, giovedì e domenica, dalle 17.30 alle 18, Radiolina e Videolina racconteranno in diretta dal PalaPirastu il torneo internazionale di tennistavolo che fa parte del circuito mondiale delle WTT Feeder Series. “L’Informatore Sportivo - Speciale Tennistavolo” sarà condotto in studio da Carlo Alberto Melis (foto) mentre Giulia Innocenti, in collegamento da Monte Mixi, porterà il pubblico nel cuore dell’avvenimento.

