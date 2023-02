Il grande tennis torna a Cagliari 

Un Super Challenger benedetto anche dal sindaco: «Al Tennis club di Monte Urpinu si sono giocate partite che sono rimaste impresse nella memoria degli appassionati italiani, dalla Coppa Davis alla Fed Cup, fino agli ultimi tornei. La città ringrazia Binaghi e la FITP per aver voluto fortemente Cagliari per il “Sardegna Open”, anche perché il torneo inizierà il primo maggio, un giorno speciale per tutti noi per la tradizionale festa dedicata a Sant’Efisio. Cagliari saprà confermarsi una delle città più adatte a ospitare tornei nazionali e internazionali».

Si giocherà dal primo al sei maggio e la speranza è che i giocatori che perdono a Madrid, anche i grandissimi, scelgano Cagliari per acclimatarsi verso il grande torneo di Roma. Quegli Internazionali che in questa edizione, dopo dieci anni di tentativi e di successi, aumentano di una settimana il loro spazio nel calendario, diventando di fatto il quinto Slam dell’anno. «Sarà la prima volta di un torneo di questo tipo in Italia», ha sottolineato Binaghi, «che aprirà un’altra stagione di grande tennis italiano, prima di un’edizione mai vista degli Internazionali d’Italia, fino al gran finale di Torino. Manifestazioni sempre maggiori e sempre più importanti che rappresentano il termometro della nostra crescita, alla quale si aggiunge la spinta del padel». Se il tennis sta “disturbando” il calcio per cifre e diffusione, Cagliari «è ormai a pieno titolo una delle case del tennis italiano, l’organizzazione di questo nuovo Super Challenger lo conferma». Un torneo che darà al vincitore 175 punti, un po’ meno degli Atp 250 ma più dei tradizionali Challenger. Il primo a Cagliari, poi Torino e Firenze, fino alla Davis di settembre a Bologna.

Presentazione in grande stile, al Comune, sala strapiena e telecamere ovunque, perché adesso il tennis si è preso il suo spazio, padel compreso, entrando ancora una volta dalla porta principale. Binaghi si è presentato col suo ambasciatore, Nicola Pietrangeli, 89 anni portati con disinvoltura e quasi tutti passati in campo. E Paolo Lorenzi, fresco ex giocator e Atp, che sarà alla sua prima esperienza da direttore di un torneo.

L’incastro è geniale. Fra Madrid, un torneo 1000 con tutti i big, che si chiude il 26 aprile. E gli Internazionali di Roma, un super 1000 che partirà il 10 maggio. Fra i due colossi della terra rossa, ecco Cagliari, Monte Urpinu, il Tennis club e questo Sardegna Open che diventa, appena nato, il miglior torneo in Italia dopo quello del Foro Italico. C’era uno spazio, una possibilità di mettere il cappello su quella settimana e il numero uno della Federtennis (e padel) Angelo Binaghi lo ha fatto, supportato dal sindaco Paolo Truzzu e dall’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa. Era un progetto, oggi è un torneo. Ed è una delle manifestazioni che Chessa ha inserito in un calendario di una quarantina di avvenimenti sportivi di peso anche mondiale, spalmati da primavera ad autunno inoltrato.

Tutti in campo

Giocatori e impianti

Chi giocherà a Cagliari? Vedremo le star sulla terra battuta? La risposta, impossibile, è del direttore del torneo, Lorenzi: «Chi perderà a Madrid potrà spostarsi a Cagliari. Noi completeremo il tabellone domenica 30 aprile, cercando di metter dentro i migliori che decideranno di partecipare. Di sicuro, per un giocatore allenarsi a Cagliari, dopo il torneo in altura a Madrid, sarà ideale per preparare Roma». Cagliari sogna, conoscendo Binaghi, di crescere ancora, magari candidandosi nei prossimi anni per un grande torneo al coperto. «Il nuovo palazzo dello sport sta viaggiando – ha detto Truzzu – fatta la variazione di bilancio, presto chiuderemo le operazioni preliminari e andremo avanti». Insomma, l’Atp è avvisata.

