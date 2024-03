Il grande tennis a Cagliari 

«Sarà un grandissimo torneo, quest’anno deve essere la rampa di lancio per i nostri giocatori, come lo è stato per gente come Humbert e Shelton». Il numero uno della Federtennis e padel, Angelo Ninaghi, “presenta” così il torneo di Cagliari, in attesa di poter dare i primi (grossi) nomi e magari le wild card. L’ultima edizione era stata un successo: giocatori come Humbert, Shelton, Vavassori, o come Musetti, Sonego e Djere nell’edizione precedente targata Atp 250, hanno portato al TC Cagliari la gente e il grande tennis. Torna il Sardegna Open, dal 29 aprile al 5 maggio, un montepremi di 205.000 euro, 28 singolaristi e 16 coppie di doppio. Sono già iniziati i preparativi nel circolo cagliaritano, che – come per ogni edizione precedente – si rifarà il trucco in vista dell’arrivo di giocatori, allenatori, osservatori e soprattutto del pubblico.

La storia

Inserito nel 2020 e nel 2021 nel circuito ATP Tour 250, dallo scorso anno è divenuto un torneo ATP Challenger 175, evento premium della categoria dopo la riforma del circuito Challenger del 2023. Proprio come nell’ultima spettacolare edizione – che vide il francese Humbert spuntarla su avversari del calibro di Nishioka, Shelton, McDonald, Djere e Schwartzman – anche quest’anno il Sardegna Open inaugurerà la stagione dei grandi eventi tennistici italiani. Una manifestazione “incastrata” strategicamente fra il Masters 1000 di Madrid e gli Internazionali d’Italia a Roma, torneo che darà la possibilità anche ai primi esclusi eccellenti di Madrid di volare a Cagliari per tenersi in allenamento in vista del 1000 di Roma.

L’obiettivo dell’Atp 175? Alzare il livello, ospitare grandi nomi, attirare il pubblico nello splendido impianto del Tennis Club Cagliari, uno dei circoli più prestigiosi d'Italia. Immersi nel parco di Monte Urpinu, i campi in terra battuta del circolo hanno ospitato nella loro storia, tra le varie competizioni, anche sei sfide di Coppa Davis, una finale di Billie Jean King Cup (allora Fed Cup, vinta nel 2013 dall’Italia sulla Russia) e hanno registrato – nel 2021 – il trionfo in singolare e in doppio (con Andrea Vavassori) del campione del mondo azzurro Lorenzo Sonego.

In campo

Alcuni fra i campioni azzurri passeranno da Cagliari alla fine di aprile. Ma non solo, perché giocatori come Shelton, Humbert e Maroszan, cresciuti negli ultimi dodici mesi in maniera straordinaria, potrebbero confermare la loro presenza sul rosso di Monte Urpinu. Sarà sicuramente una grande primavera per il tennis italiano, si comincerà dal Tc Cagliari.

