Il grande sterrato della Regione resta un parcheggio 

Quale futuro attende, il grande campo sterrato che precede Marina Piccola? Coincide col presente, almeno per ora, che è quello di grande parcheggio libero e polveroso per i bagnanti della Prima fermata. E pure della Seconda, visti i chiari di luna per le aree di sosta al Poetto.

Il Comune, su quel vastissimo sterrato, non ha elaborato alcun progetto per il semplice motivo che non è “casa” sua: l’area fa parte del demanio della Regione, la concessione al Comune è scaduta (fanno sapere dal Municipio di via Roma) e quindi nulla può fare. E allora il pallino è saldamente in mano a Viale Trento: potrebbe rinnovare la concessione al Comune, che dunque si porrebbe quantomeno il problema della manutenzione, oppure potrebbe cedere quell’area allo stesso Municipio, «e allora penseremmo a progettare qualcosa», assicura l’assessore comunale alla Mobilità, Yuri Marcialis. Se, terza possibilità, la Regione manterrà proprietà e possesso del grande sterrato di fronte a Marina Piccola, si apriranno due strade: la realizzazione di qualcosa che attualmente Viale Trento pare non avere ancora in mente o, ipotesi assai probabile vista la carenza di parcheggi al Poetto, nulla di nuovo.

