Il grande sogno di un piccolo porto 

INVIATO

Tertenia. Per fare un porto bisogna sognarlo intensamente. La prima idea di porticciolo turistico a Sarrala risale agli anni ‘60. Quarant’anni dopo, tra il 2007 e il 2008, arrivarono i primi soldi (1 milione 180 mila euro) e poi subito i gendarmi, sulle tracce di piccoli e grandi squali. Era la tempesta di sindacopoli e il progetto parve inabissarsi. Per fortuna così non è stato. Sulle carte è disegnata una grande G poggiata laddove oggi c’è un misero spuntone di cemento e uno scivolo. Non certo un approdo da re. Le braccia di pietra create dagli ingegneri sembrano già pronte a custodire piccole e grandi barche.

Soldi e tempi

Il sindaco Giulio Murgia è esperto timoniere, ma per meritarsi il titolo nobiliare di “costruttore di porti” dovrà navigare per i sette mari della burocrazia. Per ora ha il vento in poppa. In cassa ci sono 500 mila euro d’avanzo della progettazione esecutiva per il primo lotto e 4 milioni dalla Regione assegnati il 29 settembre. Opere e infrastrutture Srl, società in house della Regione, si occuperà dell’appalto. I fiorini saranno utilizzati per realizzare un mini porto, un quarto del progetto finale da 32 milioni. Il terzo approdo sulle coste ogliastrine dopo Arbatax e Santa Maria Navarrese avrà nel suo stato embrionale dai 50 ai 100 posti barca. Solo l’inizio.

Intorno un’area servizi e il restyling del Tesonis, campeggio croce e delizia destinato a diventare un ecoresort a cinque stelle. L’idea è quella del project financing per recuperare la marea di soldi necessari a completare l’opera. Sarrala piace agli investitori, anche stranieri, trovare i denari non dovrebbe essere complicato.

Mini porto

Tra Porto Corallo e Arbatax sorgerà un nuovo scalo sulla costa orientale. «Un’infrastruttura che qualifica l’area da un punto di vista turistico. Un’opera strategica come indotto e come ritorno di immagine», spiega il sindaco Murgia, delega al porto. Il progetto attende la Valutazione di impatto ambientale dal ministero dell’Ambiente in quanto porto di rilevanza regionale. «Concluse le analisi integrative siamo pronti per eseguire i lavori. Il parere via deve essere licenziato in sei mesi, ma non perentori. Entro il 2024 sarà possibile il via libera alla progettazione, a metà 2025 potrebbero essere individuata l’impresa realizzatrice».

La frazione marina di Sarrala, 10 mila turisti all’anno, necessità di un generale maquillage. L’abusivismo non è più il bubbone di un tempo ma il Municipio non intende abbassare la guardia. «Da mesi nessuna segnalazione. Quel che ci interessa in questo momento sono le infrastrutture. Dobbiamo intervenire sulla viabilità e la riqualificazione degli accessi al mare. Nel piano rientrano il completamento dei lavori intorno alla torre di San Giovanni e la piazza».

RIPRODUZIONE RISERVATA