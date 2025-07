Il Grande Slam non era un azzardo 

All’inizio dell’anno, Riccardo Piatti, che lo conosce molto bene avendone plasmato la crescita nella scuola tennis di Bordighera, pronosticò per il suo ex allievo la possibilità di realizzare già quest’anno il Grande Slam. Non aveva torto. Negli ultimi quattro major (Us Open 2024, Australian Open, Roland Garros e Wimbledon 2025), Sinner è stato per tre volte vincitore e nel quarto (cioè Parigi) ha avuto tre match point a disposizione prima di cedere ad Alcaraz. Certo, non sarebbe stato un effettivo Grande Slam, ma considerando che a New York sarà ancora lui il favorito, trasformare uno di quei tre maledetti punti lo avrebbe portato molto vicino all’impresa di Rod Laver.

Jannik resta l’uomo delle prime volte del tennis italiano e forse per questo l’unico titolo Slam che gli manca è anche l’unico già vinto da altri azzurri (Pietrangeli e Panatta). Lui è stato colui che ha piantato il tricolore a Melbourne, a Flushing Meadows e anche (bello che sia stato in Italia, a Torino) alle Atp Finals, il primo a raggiungere il numero 1 del mondo da quando esiste la classifica Atp, il primo (ma in questo caso non l’unico) a vincere due volte di fila la Coppa Davis.

Certo, quello di ieri è un successo particolare, è un’impresa che gli garantisce in modo definitivo un posto nella Hall of Fame dello sport italiano. In più, gli restituisce in un sol colpo i 1600 punti Atp lasciati per strada nei tre mesi della concordata squalifica per il caso Clostebol. Jannik può guardare avanti: altri record lo attendono. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA