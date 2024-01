«Il grande santuario  del beato Nicola non è una priorità» 

«Per accogliere i pellegrini che arrivano a Gesturi cerchiamo di valorizzare la chiesa parrocchiale e la piccola casa dove è nato il beato. Sul santuario serve riflettere. Nel periodo in cui venne progettato le condizioni ecclesiali e sociali erano molto diverse». L’arcivescovo della diocesi di Ales-Terralba Roberto Carboni prende tempo.

Esigenze nuove

Il monumentale tempio lasciato a metà nelle campagne di Santa Barbara a Gesturi è al centro di un contenzioso tra il Comune e il consorzio che più di dieci anni fa si aggiudicò l’appalto: l’udienza è fissata per il prossimo marzo. L’idea del santuario prese forma dopo la beatificazione di fra Nicola, nel 1999. «Allora la Curia aveva fornito il suo parere sugli aspetti tecnico-artistici», spiega il monsignore. Oggi la situazione è cambiata. Il beato Nicola non è stato ancora canonizzato e il flusso di fedeli è in calo. La diocesi, dunque, concentra l’attenzione sul restauro della chiesa parrocchiale e della casa canonica del paese.

Il progetto

L’opera, commissionata dal Comune che aveva ottenuto un finanziamento regionale di 3 milioni e 120mila euro, prevedeva oltre alla chiesa anche un convento perché a Gesturi c’erano i cappuccini. «Ma in paese non ci sono più i cappuccini a curare la parrocchia di Santa Teresa, bensì un sacerdote che deve dividersi tra Barumini e Gesturi a causa della carenza di clero – evidenzia l’arcivescovo –. Vogliamo aspettare per una riflessione in merito o eventuali impegni nel costruire santuari, compresa l’attesa della canonizzazione del beato, anche per valutare effettivamente la necessità di spazi di grande accoglienza. Per adesso va considerato che il flusso di pellegrini è modesto». La Curia, però, non chiude definitivamente al nuovo santuario: «Risolto il contenzioso, una riflessione congiunta potrebbe essere utile per valutare il destino dell’edificio. In questi anni, la Curia ha dovuto affrontare la riparazione del tetto della chiesa parrocchiale e della casa canonica, mettendo in secondo piano l’attenzione alla costruzione del santuario, insieme alla necessità di trovare sostituti per i frati che hanno lasciato Gesturi».

Il Comune

Anche Emilio Serra, sindaco di Gesturi, si dice prudente e attende l’esito del contenzioso. «L’amministrazione sa fin da ora che non potrà accollarsi al completo i costi di gestione con fondi di bilancio e in questo senso avrà bisogno di aiuto», ammette Serra, che non esclude un cambio di destinazione per la struttura che potrebbe essere trasformata in una residenza per anziani, in questo caso dovrà avere il benestare della Regione: «Se si arriverà a un cambio di destinazione, la decisione dovrà essere presa assieme a tutta la comunità gesturese».

I fedeli

La canonizzazione del beato Nicola è ancora in attesa per la necessità di poter attribuire al frate un altro miracolo documentato. «Questo fatto, secondo alcuni, può aver anche influenzato in qualche modo una certa diminuzione del flusso di fedeli e devoti, rispetto a quello che vi era stato negli anni seguenti alla beatificazione», aggiunge l’arcivescovo, che sulla necessità di accogliere attualmente i pellegrini che arrivano a Gesturi ribadisce: «Si cerca di farlo al meglio valorizzando la chiesa parrocchiale e la piccola casa dove il beato è nato».

