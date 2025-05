Il grande salto di Lanusei e Buddusò: «Sarà difficilissimo» 

Da una parte il trionfo dopo un momentaneo testa a testa col Tortolì; dall’altra il successo al termine di una battaglia sportiva con Usinese e Coghinas. Alla fine hanno fatto festa Lanusei e Buddusò, prime nei gironi A e B di Promozione. Nella prossima stagione giocheranno in Eccellenza, un campionato «difficilissimo» che già dal nome «fa capire quanto sarà alta la competitività».

La nuova sfida

Ne sono consapevoli, e già lavorano in questa prospettiva, gli allenatori che hanno portato due piazze storiche nel massimo torneo regionale: Alberto Piras gli ogliastrini e Ferruccio Terrosu i galluresi. Entrambi ospiti ieri su Radiolina della trasmissione “L’Informatore sportivo” condotta da Alberto Masu, hanno illustrato le difficoltà dell’annata e ricordato però la gioia a risultato acquisito. Con la prospettiva di sedersi sulle stesse panchine tra pochi mesi. «Speriamo di sì», sottolinea Piras, «io e la società ci siamo parlati ed è stata ribadita la fiducia». Come per Terrosu: «Dovrei avere la fiducia del club, ci stiamo sentendo».

Ogliastra

Questo è il futuro prossimo, il presente è la meritata vacanza. Però tutto va programmato per tempo e dunque già si ragiona in termini di rosa. Il Lanusei è «strutturato per figurare bene» anche in Eccellenza, assicura Enrico Cuccu, vice di Piras e a sua volta in studio a Radiolina, «però è il livello più importante del calcio regionale, ci sono grandi realtà dalla forza economica rilevante. Quindi dobbiamo intervenire. Molti giocatori sono già stati confermati, per altri vedremo. Bisogna muoversi in anticipo. La cosa principale quando si arriva in un nuovo campionato è stabilizzarsi». Del resto i tifosi sono abituati a certe competizioni e «sentiamo la responsabilità», aggiunge Piras, «negli ultimi dieci anni i sette giocati in Serie D si fanno sentire. Il pubblico è esigente. Però dobbiamo andare per gradi, strutturarci ed entrare in punta di piedi in un campionato difficilissimo».

Gallura

Anche perché ci saranno «squadre attrezzatissime che hanno investito per salire di categoria», concorda Terrosu: «Il Tempio, l’Ossese. Ci saranno l’Ilva, l’Uri e forse la Cos, scese dalla D. Noi avremo l’entusiasmo della nuova avventura». Con alle spalle una società «organizzata, che fa la differenza» e ha «avviato un progetto l’anno scorso bruciando le tappe. Abbiamo belle strutture, l’organizzazione fa la differenza. Ora dobbiamo capire subito cosa sarà l’Eccellenza».

Dieci successi

Prendendo lo slancio magari dalla stagione appena conclusa. Un anno «entusiasmante» per Piras, durante il quale la squadra ha attraversato un momento no di cui ha approfittato il Tortolì che, grazie a undici vittorie di fila, era balzato in testa. Poi però il Lanusei ha vinto lo scontro diretto e infilato dieci successi di seguito tornando in Eccellenza.

La corsa

Più sorprendente forse la cavalcata del Buddusò, matricola capace di sbalordire tutti. «Il primo esame era confrontarsi con un torneo nuovo e importante, di livello tecnico e organizzativo elevato», ha sottolineato Terrosu: «Siamo stati bravi, abbiamo iniziato a lavorare benissimo ad agosto quando la società ha allestito una squadra competitiva e sin dall’inizio abbiamo capito che potevamo stare con chi era accreditato al salto di categoria». Poi «a ottobre siamo balzati in testa e, alternandoci con alcune rivali, siamo stati sempre nelle prime posizioni». Un momento di stordimento dopo la dura sconfitta con l’Usinese, poi arrivata seconda, «ma quella è stata la svolta: anziché abbatterci e ridimensionarci abbiamo vinto nove partite creando un certo margine». Alla fine in un campionato «competitivo e tosto la differenza l’ha fatta la nostra continuità». (an. m.)

