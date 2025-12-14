VaiOnline
Quartucciu.
14 dicembre 2025 alle 01:07

Il grande ritrovo per la festa dei 60enni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una ricorrenza sentita e carica di significato, segno di un tempo che passa ma i legami rimangono sempre. I nati nel 1965 di Quartucciu si sono riuniti per celebrare il traguardo dei 60 anni. Una ricorrenza che, a distanza di dieci anni dall’ultimo incontro, ha rappresentato un’importante occasione di socialità e condivisione. Una giornata dedicata al ritrovarsi tra amici, ex compagni di scuola e conoscenti, alcuni dei quali non si vedevano da tempo.
La giornata si è aperta con la celebrazione della messa nella chiesa di Sant’Isidoro. Poi i partecipanti si sono spostati per il pranzo in un agriturismo del territorio con taglio della torta. Come ricordo, è stata consegnata a ciascun partecipante una pergamena commemorativa firmata dal sindaco. Il gruppo si è infine salutato con l’auspicio di potersi ritrovare nuovamente in futuro, magari per festeggiare insieme i 70. (mat. cab.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, sconfitta che brucia

Gaetano aggancia l’Atalanta al 75’, ma non basta: finisce 2-1 
l nello sport
Dal centro Talita Kum di Iglesias ai paesi del Sulcis

Il medico arriva a domicilio con il caravan della sanità

Stefania Piredda
Regione

Abbanoa, il piano votato dagli azionisti è a rischio blocco

Racugno: il controllo ai sindaci se non si oppone un creditore 
L’intervista

«Lavoriamo per voi: siamo sulla strada giusta»

Anas, in Sardegna in corso lavori per un miliardo e mezzo. Monastir? Cantieri chiusi in primavera 
Massimiliano Rais
Milano Cortina 2026

La fiamma olimpica illumina l’Isola Oggi l’arrivo e la festa a Cagliari

Emozione dei tedofori, da Melissa Satta a Marta Maggetti 
Nautica

Vento in poppa per gli yacht

In Gallura crescita del 15 per cento, in mare navigano 21 miliardi di dollari 
Caterina De Roberto
L’intervista

«Clima, cibo e storia: Cagliari può decollare  grazie alla sua identità»

Viaggi di lusso, il capoluogo celebrato dalla rivista Condé Nast Traveller 
Mauro Madeddu
Cronaca

È Natale, il turismo va in letargo

A Pula e Villasimius niente spettacoli e pochi posti letto disponibili 
Gianni Agus Paolo Carta
La manifestazione

Conte e Renzi ad Atreju, Schlein non va

In serata l’intervista a La Russa: dobbiamo andare avanti col premierato 