Il grande ritrovo per la festa dei 60enni 

Una ricorrenza sentita e carica di significato, segno di un tempo che passa ma i legami rimangono sempre. I nati nel 1965 di Quartucciu si sono riuniti per celebrare il traguardo dei 60 anni. Una ricorrenza che, a distanza di dieci anni dall’ultimo incontro, ha rappresentato un’importante occasione di socialità e condivisione. Una giornata dedicata al ritrovarsi tra amici, ex compagni di scuola e conoscenti, alcuni dei quali non si vedevano da tempo.

La giornata si è aperta con la celebrazione della messa nella chiesa di Sant’Isidoro. Poi i partecipanti si sono spostati per il pranzo in un agriturismo del territorio con taglio della torta. Come ricordo, è stata consegnata a ciascun partecipante una pergamena commemorativa firmata dal sindaco. Il gruppo si è infine salutato con l’auspicio di potersi ritrovare nuovamente in futuro, magari per festeggiare insieme i 70. (mat. cab.)

