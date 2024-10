Il grande ritorno di Parejo «L’Uri punta al vertice» 

L’Atletico Uri riparte dall’icona Angel Parejo per fare il definitivo salto di qualità nella nuova stagione di Eccellenza femminile.

Pezzo di storia

La ex fuoriclasse spagnola, che a cavallo tra gli anni ’90 e ’10 ha vestito per tredici stagioni anche la maglia della Torres pluriscudettata (con oltre 350 presenze e addirittura 364 reti) è la nuova allenatrice delle giallorosse.

«Sono felicissima di tornare nel calcio femminile», sottolinea entusiasta l’ex attaccante oggi 55enne, che in carriera ha disputato anche un campionato Europeo con la sua Nazionale, «dopo aver allenato per sei anni nelle scuole calcio a Sassari con la Sacra Famiglia e il Cus voglio mettermi alla prova in questa bella realtà. La società è ambiziosa e lo staff preparato. C’è un bel mix tra giocatrici giovani e più esperte. Ho avuto subito buone impressioni. Abbiamo cominciato la preparazione a settembre e disputato anche diverse amichevoli: posso ritenermi soddisfatta, siamo in crescita».

Passione e sacrificio

La Parejo, che sarà affiancata nel lavoro dalla sua vice Maria Grazia Spano, mostra tutta la sua fiducia nelle sue ragazze. «Possiamo fare bene e vincere se è possibile», dice convinta, «puntiamo ai primi posti. Ci sono delle giovani molto promettenti e da parte loro c’è tanta passione e anche tanto impegno, perché alcune arrivano anche da fuori Uri. Quindi tanto di capello a queste ragazze che fanno pure molti sacrifici».

Il torneo

La neotecnico giallorossa guarda già al campionato. «Sarà un torneo competitivo e possiamo fare bene. Tutto il movimento femminile è in crescita, questo è importante».

RIPRODUZIONE RISERVATA