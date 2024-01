Il grande patrimonio e gli edifici sacri, sfida per lo sviluppo 

Le antiche chiese, monumenti romanici importanti del Marghine, possono diventare anche una grande opportunità economica, proprio grazie alle iniziative della rete della Fondazione Sardegna Isola del Romanico. È il caso della chiesa di Santa Sabina, luogo scelto per presentare il nuovo progetto della fondazione, dal fascino antico in cui, accanto all'antico tempio, risalente all'XI secolo, sorgono un maestoso nuraghe, un pozzo sacro e due tombe do giganti, quindi un luogo che racchiude diverse epoche simbolo della storia del popolo sardo, dove nel 2022 sono stati registrati circa otto mila visitatori.

Opportunità

«Un insediamento importante. Siamo orgogliosi di poter ospitare questa importante presentazione – dice il sindaco, Gian Pietro Arca – la Fondazione Sardegna Isola del Romanico, con le sue iniziative, ci consente di portare a conoscenza del mondo la nostra storia e i nostri monumenti». L'assessore alla cultura, Maria Antonietta Nieddu parla di grandi opportunità: «Il cippo con inciso il Qr Code si aggiunge ad una serie di strumenti tecnologici già presenti a Santa Sabina, per far conoscere ulteriormente il nostro immenso patrimonio culturale. Un ulteriore tassello ai nostri progetti che portiamo avanti con ambizione». Guidati dalla professoressa Rina Manca, alla manifestazione erano presenti gli studenti dalla quarta elementare fino alla prima media. «Una presenza importante – aggiunge l'assessora – che per loro vuol dire formazione e profonda conoscenza del nostro patrimonio culturale. Questi ragazzi accolgono i turisti e visitatori nelle nostre chiese, in occasione di manifestazioni importanti».

Nel Marghine

Una situazione che riguarda tutti i monumenti del romanico nel Marghine, a partire da Sindia, con Santa Maria di Corte (XII secolo), passaggio e fermata obbligata del trenino verde. A Silanus c’è San Lorenzo (XI secolo), dove è rimasta l'impronta cistercense. Presenza del romanico anche Bolotana, con la chiesa di San Bachisio (XIII secolo) e Macomer, con Santa Maria del Soccorso (XII secolo) inglobata nel popoloso rione omonimo. Sono monumenti che rispecchiano lo stile della Fondazione Sardegna Isola del Romanico. Con le altre realtà archeologiche e culturali del territorio, possono costituire una grande opportunità di sviluppo.

