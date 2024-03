Il grande pasticcio della strada fantasma mai completata 

Una caduta che suona come l’ennesimo campanello di allarme. Eppure via Meucci, secondo il Comune, non sarà dimenticata, e l'asfalto arriverà. Anche se oggi è ridotta a un tappeto di buche grandi come piccole trincee. L’ultimo incidente è capitato a un anziano pochi giorni fa. Una passeggiata e poi all’improvviso un piede in una buca e la rovinosa caduta.

«Abbiamo visto l’incidente dalla nostra vetrina», racconta Nicoletta Orrù, negoziante. «Abbiamo aiutato quel signore a tirarsi su e a sedersi». Il danno non sarebbe stato più grave di un brutto taglio sulla fronte. Ma quella di via Meucci è una storia vecchia che sembra difficile da risolvere. Parte come una normale strada asfaltata con marciapiede, ma all’altezza del civico 114, non c’è più nulla. Tutta colpa di un problema di competenze della strada: da una parte c’è un terreno privato che per anni fungeva da deposito di un’impresa di edilizia anche se attualmente è chiuso.

Il rebus rimane, ma i residenti non ne possono più e ormai hanno perso la fiducia che la situazione possa cambiare: «almeno si mettesse un marciapiede», continua la Orrù. «I nostri clienti fanno anche il giro lungo per non passare da qui». La sindaca rassicura: «Purtroppo via Meucci è in parte privata ma stiamo cercando una soluzione per dare decoro e dignità alle esigenze dei cittadini». Il vicesindaco Massimiliano Bullita spiega nel dettaglio: «Il problema della parte non asfaltata di via Meucci sta appunto nel fatto che quasi tutta l'area su cui ricadrebbe la strada è dei privati, e per come è stato concepito il piano urbanistico comunale i lavori dovevano essere realizzati dagli stessi privati che in compenso ne avrebbero utilizzato le volumetrie attraverso un piano di lottizzazione. Ma s distanza di tanti anni dall'approvazione del piano nessuna proposta è stata presentata».

Una soluzione sarebbe all’orizzonte: «stiamo pensando di fare una variante urbanistica per modificare la destinazione in viabilità di piano e poter così procedere alla progettazione, esproprio della parte destinata a strada, e conseguente realizzazione delle opere, per le quali è stimato un costo tra i duecento e i duecentocinquantamila euro».

