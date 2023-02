Il grande pasticcio dei monopattini 

Tra incontri, richieste, pec e chiarimenti si arriva alla settimana scorsa, quando salta al pettine una novità. La società cagliaritana Zoom non è in possesso dei monopattini che invece avrebbe dichiarato di avere nei documenti presentati per la gara. Un “dettaglio” che ribalta lo scenario: Zoom viene esclusa e al suo posto entra la Bit, prima dei non classificati, che a questo punto non ha più interesse a procedere con il ricorso al Tribunale amministrativo.

A luglio il nuovo annuncio: si parte ad agosto, giusto in tempo per salvare almeno una parte della stagione estiva. Niente di fatto: «Dobbiamo fare tutte le verifiche di legittimità per controllare che tutta la documentazione richiesta sia quella effettivamente prodotta», avevano fatto sapere da via Sonnino. Nuovo stop per un procedimento che si stava dimostrando molto spinoso.

A luglio dell’anno scorso sembrava che finalmente il servizio potesse partire. Invece no. La gara d’appalto era scaduta a gennaio 2022 e l’assessore Alessio Mereu aveva annunciato la partenza il mese successivo. Non aveva fatto i conti con gli ostacoli e le richieste di chiarimenti presentate dai suoi uffici. Così i monopattini delle quattro società vincitrici dell’appalto triennale, due di Cagliari (Freedom fast mobility e Zoom) e due esterne (Link your city e Bird rides), sono rimasti nei magazzini, anche perché la quinta classificata (la prima delle escluse) aveva presentato un ricorso al Tar, che però non avrebbe sospeso il procedimento.

Gara assegnata, ricorsi al Tar, esclusioni all’ultimo momento e mille pasticci burocratici. I monopattini in città sono ancora un sogno che rimane nel cassetto dell’assessorato comunale alla Viabilità. Mille mezzi elettrici che consentirebbero spostamenti agevoli, veloci ed economici, utili non solo ai cagliaritani, soprattutto i più giovani, ma anche ai turisti che a breve (Pasqua e Sant’Efisio sono dietro l’angolo) invaderanno il capoluogo. I quattro vincitori dell’appalto mordono il freno, sono pronti a iniziare: l’investimento è importante così come sono importanti le spese che sono costretti a sopportare in questo periodo di inattività.

Annunci disattesi

I giochi sembrano fatti ma nessuno, visti i precedenti, vuole cantare vittoria troppo in fretta. Anche perché c’è ancora uno scoglio da superare: le rastrelliere. Ogni società ha la sua area di sosta, diversa dalle altre. Ciò significa che il monopattino della società X non può essere parcheggiato negli spazi della società Y. Non è tutto, gli stalli da realizzare nel centro storico hanno necessità del nulla osta della Sovrintendenza. Autorizzazione che, a oggi, non risulta ancora essere stata richiesta.

Le incertezze

Andrea Ranieri è il responsabile della società cagliaritana Freedom fast mobility. «Sono passati 14 mesi e siamo ancora fermi. Sia chiaro, noi siamo pronti a partire in qualsiasi momento anche perché i costi stanno diventando incontenibili a fronte di un mancato incasso di 100.000 euro al mese. Per non parlare delle ricadute sui posti di lavoro: con ciascuna società vincitrice lavorerebbero almeno sette dipendenti».

L’assessore Mereu: «L’aggiudicazione era provvisoria, in attesa della verifica dei documenti». Ora, l’ultimo intoppo. «Se le società risponderanno in tempi brevi alle nostre richieste siamo pronti a firmare la convenzione. Il servizio dei monopattini potrebbe partire entro la prima settimana di aprile».

