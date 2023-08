Il grande libro delle storie  (non scritte) di Mariella Cortés  

Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo sognato di scrivere una grande storia. O anche solo una storia che ci riguardasse, che fosse - magari - una confessione sulle nostre vite o una verità difficile da confessare. Scrivere è, prima di tutto, condividere con se stessi e, poi, con gli altri. Trovare un punto di contatto con chi sta fuori da noi, un modo per esistere e partecipare alla vita di questo mondo. Non tutti si nasce scrittori e in pochissimi ne fanno una vera e propria professione, ma esistono metodi per migliorarsi, provare a essere consapevoli e studiare le prime e fondamentali caratteristiche di un testo scritto. Che sia d’amore, una lettera, un piccolo pensiero per qualcuno che ci manca.

L’opera

Con questi intenti e con una gran voglia di divertirsi e far divertire, Mariella Cortés ha ideato “Il grande libro delle storie non scritte” (Rizzoli, 271 pagine), una manuale di scrittura dedito alla creatività di ognuno. Una guida per scrivere, descrivere ciò che ci circonda e raccontarsi nei modi più disparati. Allora non vi e ci resta che scegliere un posto pulito, illuminato bene, per dirla alla Hemingway, e iniziare al abbozzare ciò che frulla nella testa.

Tecnica

Dopo le istruzioni per l’uso, nelle quali gli aspiranti scrittori troveranno sempre il conforto necessario per continuare a riempire le pagine bianche successive, Cortés intesse una guida alle tecnicità: incipit, dialoghi, punti di svolta, personaggi. Nel mezzo tanto pragmatismo perché, quando si arriva al momento esatto in cui la mente inizia a comporre ciò che vogliamo dire, ci si deve mettere a nudo senza compromessi.

Pezzi di sogni

Mille e mille pezzi di sogni, storie mai finite, cose successe veramente, saranno il vostro punto di partenza. Una sola certezza: sono state scelte e scritte con cura dall’autrice, che non lascia mai nulla al caso. Che sia un mazzo di chiavi finito chissà dove, un fax, una lettera, un fatto successo al supermercato, un vicolo dove nascondersi per scambiarsi i primi timidi baci, che vogliate mescolare tutte queste scene e farne una storia unica e irripetibile. O anche solo intessere un racconto su un evento emozionante e irripetibile, come un colpo di fulmine o il grande passo, il mutuo della prima casa, un nuovo lavoro.

Alla fine di ogni capitolo tecnico c’è un segnale di stop, fatto di immagini - il moodboard - in cui ci si sofferma il tempo necessario per immergersi nuovamente nella realtà delle cose. Tornarci, infatti, come sottolinea Cortés, è utile per continuare a scrivere senza interrompersi. E, anche per questo, il libro ha dietro un enorme progetto grafico (ideato da Cristina Menotti): le pagine non sono mai completamente vuote, ma ricche di piccoli spazi sicuri dove sentirsi a casa.

Consapevolezza, fantasia, incoraggiamento, sono le tre parole cardine di questo manuale di scrittura. Il grande libro delle storie non scritte, vi accompagnerà, con molto garbo, alla prima - o ennesima - volta davanti la pagina bianca.

