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23 ottobre 2026 alle 00:39

Il grande Hopkins 

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Su Rai Movie, alle 21.10, Anthony Hopkins in un viaggio emozionante all’inseguimento del proprio sogno. “Indian, la grande sfida”, è un avvincente film biografico che racconta la vera storia di Burt Munro, un ultrasessantenne neozelandese appassionato di motori e instancabile sognatore. Deciso a stabilire un record di velocità mondiale con la sua motocicletta Indian Scout del 1920, Burt, armato di una tenacia incrollabile, parte dalla sua casa a Invercargill, in Nuova Zelanda, per raggiungere le distese salate di Bonneville nello Utah, negli Stati Uniti. Tra difficoltà burocratiche, imprevisti e incontri memorabili, l’uomo affronta la “grande sfida” di inseguire un sogno a cui ha dedicato tutta la vita.

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