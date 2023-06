Il grande festival del mare tra le meraviglie sommerse 

In principio fu “il Golfo dei Delfini”, il progetto nato nel 2014 per promuovere l’eco turismo a Golfo Aranci, area frequentata da una popolazione di delfini tursiopi, coinvolgendo gli operatori in pratiche di dolphin watching sostenibile. Worldrise, la Onlus da dieci anni paladina della salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente marino, co-fondata e guidata dall’esperta di conservazione marina Mariasole Bianco, riapproda a Golfo Aranci, «luogo del cuore», con un festival immersivo e ricco di iniziative che permetterà di vivere il mare e capirne l’essenza, elemento fondamentale rispetto alla nostra stessa esistenza.

L’evento

“Festivalmar”, manifestazione itinerante alla sua seconda edizione, iniziato nella Giornata Mondiale che celebra gli oceani e istituita dalle Nazioni Unite, si concluderà domani, e sarà l’occasione per sperimentare esperienze di snorkeling guidato, SUP, kayak e immersioni subacquee, sessioni di yoga al tramonto, biopasseggiate alla scoperta di erbe locali, pulizia della spiaggia, talks ispirazionali. E, nell’incanto verde smeraldo di Cala Moresca (tra le località protagoniste nel nuovo live action di Disney, “La Sirenetta”), meravigliarsi con il suggestivo nuoto con le sirene, esperienza guidata dalla Seaworld Cagliari. Una “città” in fondo al mare, 1300 metri nel tratto di costa dalla spiaggia dei Baracconi fino a Cala Moresca, durante il Festival si potrà scoprire Seaty, progetto unico nella Penisola e che fa parte della campagna 30X30 Italia che ha come obiettivo proteggere almeno il 30 per cento dei mari italiani entro il 2030; partito a giugno dell’anno scorso, lo specchio acqueo interessato dall’iniziativa è interdetto alla navigazione e alla pesca. «Nel 2022 Golfo Aranci ha ospitato, anche grazie al sostegno di partner e dell’amministrazione locale, l’istituzione della prima Area di Conservazione Marina Locale Seaty, realizzata grazie al supporto di Fastweb per creare una “città marina”, una piattaforma attraverso cui vivere, conoscere e imparare a proteggere il mare – spiega Mariasole Bianco -. Nello stesso anno, nelle acque di Golfo Aranci abbiamo riforestato i primi 100 metri quadri di prateria di Posidonia oceanica, ulteriormente ampliati durante quest’anno, fornendo una soluzione concreta contro il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità». Da diversi anni, inoltre, Golfo Aranci è tra le destinazioni dell’Action & Biology Campus, che fornisce una formazione pratico-professionale ai futuri custodi del patrimonio naturalistico del Mediterraneo, e del Leadership Training, per la formazione dei change makers di domani. «Alcune di queste iniziative hanno mollato gli ormeggi e, partendo da questo porto sicuro, stanno continuando la loro navigazione verso altre aree d’Italia – prosegue la biologa marina - in cui continuiamo a prenderci cura del mare, ripristinando gli ecosistemi danneggiati e sensibilizzando la comunità locale e i turisti riguardo l’importanza di tutelarli». Nel borgo che da sempre vive un rapporto simbiotico con il suo mare, un altro tassello in nome del Pianeta Blu.

Tutela del mare

«È un piacere aprire con Festivalmar una nuova pagina all’interno del libro delle collaborazioni fra Comune e Worldrise. Siamo lieti di ospitare qui da noi un evento che a Golfo Aranci trova la sua collocazione naturale, per via dell’inscindibile rapporto che ci lega alla risorsa marina – ha affermato il sindaco Mario Mulas durante la presentazione - Ogni nostra azione amministrativa è pensata in modo da tener conto di questo e avere in Worldrise un interlocutore prestigioso». Accanto alla scoperta del patrimonio marino e del territorio, arte e musica a impatto zero accenderanno le piazze e il lungomare del paese: Renzo Rubino, Manuella, Big Nash, Splendore, Montoya, Onde Sonore, Zibba tra gli artisti in campo; opere e dipinti a tema mare riempiranno la colorata galleria dedicata alla mostra “Ars Maris”, ospite dalle sale della Dolce Vita. Protagonisti anche i bimbi della quarta e quinta primaria che venerdì hanno messo in scena la rappresentazione teatrale “Milo e il richiamo del blu”, di e con Daniela Bandinu mentre domani prevista una caccia al tesoro nell’area Seaty. Per partecipare (gratuitamente) alle attività di Festivalmar basta prenotare: sulla pagina dedicata si clicca sui link ipertestuali presenti in corrispondenza dei singoli eventi.

RIPRODUZIONE RISERVATA