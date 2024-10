Il grande ex Frau: «Loro favoriti ma noi ci siamo» 

Sassari. La Ternana in arrivo domenica al Vanni Sanna «è una corazzata», la vera favorita per il salto in Serie B: «Le altre se la giocano per i playoff». Compresa la Torres, che da quatto anni (da quando è della società Abinsula) «alza l’asticella per fare sempre meglio» e giocare un giorno tra i cadetti. Intanto per il big match serve il pubblico, «per noi molto importante, i tifosi non mancano mai in trasferta e in casa. Sono fantastici. Domenica lo stadio deve essere una bolgia per trascinarci alla vittoria».

Alessandro Frau, ospite ieri su Radiolina della trasmissione “L’informatore sportivo del lunedì” condotta da Alberto Masu, racconta l’aria che si vive nello spogliatoio rossoblù. È un grande ex del club, un fantasista che ha giocato anche con Palermo e Roma e che oggi è collaboratore del tecnico Alfonso Greco. Non si nasconde ma è prudente: dopo la Ternana ci sono «Pescara, Entella e anche Ascoli, che mi ha fatto un’ottima impressione. Noi cerchiamo di fare il nostro campionato ma non siamo quelli che devono vincere». Gli umbri hanno «la miglior difesa, un grande attacco e un ottimo centrocampo. Serve la partita perfetta ma potremo far molto bene». Del grande salto nel club si parla, «crederci non costa nulla. Lavoriamo per migliorarci e vincere le gare». Poi chissà. Certo, pur di arrivare in B «farei di tutto. È un sogno che ho da bambino, da quando andavo allo stadio a vedere Zola, Ennas, Tolu, Pinna. Loro la sfiorarono, anche io da giocatore. Ora spero di conquistarla con questo ruolo». Sarebbe necessario ingranare anche in casa, perché dei 18 punti ben 13 sono arrivati in trasferta. «Il nostro campo non è ancora in perfette condizioni, la società sta cercando di metterlo a posto. Ma penso che già domenica vedremo una delle migliori Torres».

In campo era un numero 10. Arrivò giovanissimo, visionato da Mario Piga. «Quando mi dissero che mi prendevano, fu un’ emozione incredibile». Poi la Roma di Totti, «un salto enorme, dalla Serie C2 alla A». Ci fu anche un contatto col Cagliari: «Ma avevano dato la parola alla Roma e non si fece nulla». Ha chiuso col calcio a 44 anni. «Quando giochi non vorresti mai smettere, il sogno di un bambino quando vede un pallone è correre e calciarlo. Ma nella vita ci sono un inizio e una fine». (an. m.)

